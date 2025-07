Magic und Final Fantasy generieren gemeinsam unglaubliche Umsätze

Wir haben in den vergangenen Wochen ausführlich über die Kollaboration zwischen Magic the Gathering und Final Fantasy berichtet. Im Vorfeld der Veröffentlichung war dabei bereits abzusehen, dass das Crossover einen satten Erfolg markieren würde. So erfolgreich allerdings? Das überraschte alle Beteiligten.

Demnach soll die Kollaboration an nur einem Tag einen Umsatz von 200 Millionen Dollar generiert haben. Das geht auf Hasbro-CEO Christian Cocks zurück, der die Zahl kürzlich während einer Telefonkonferenz zu den Geschäftsergebnissen bekannt gab. Diese atemberaubende Zahl übertrifft den Meilenstein früherer Sets, darunter auch ein früheres „Herr der Ringe“-Set.

Cocks erklärt: „Herr der Ringe brauchte sechs Monate, um 200 Millionen Dollar Umsatz zu erzielen, Final Fantasy brauchte einen Tag, und wir konnten der Nachfrage nicht nachkommen. Wir konnten nicht genug produzieren.“ Und weiter: „Ich glaube, wir haben die Produktionsauflagen vor der Veröffentlichung vervierfacht. Das war um viele, viele sehr hohe zweistellige Prozentsätze besser als bei jeder anderen Produktionsauflage, die wir je gemacht haben, und wir haben den Markt nach mehr verlangen lassen.“

Obwohl diese Zahl für Hasbro offensichtlich großartig ist, sind Fans von Magic the Gathering bei solchen Crossover-Sets hin- und hergerissen. Einerseits ist es spannend, dass die eigenen Lieblings-IPs in entsprechenden Sets vertreten sind. Andererseits hat Magic the Gathering eine reiche Lore mit eigenen Geschichten und Charakteren, und da diese Crossover-Sets weiterhin viel Geld einbringen, besteht die berechtigte Sorge, dass jahrelange Handlungsstränge zugunsten neuer Partnerschaften zwischen Hasbro und verschiedenen Medienunternehmen weltweit in den Hintergrund treten. Wie steht Ihr dazu?

via Eurogamer, Bildmaterial: Wizards of the Coast