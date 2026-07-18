Rhythm Paradise Groove geht in Japan steil – und ein seltenes Bild in den aktuellen Top 10

Urlaubszeit – wir blicken heute zurück auf gleich zwei Wochen japanischer Verkaufscharts. Konkret geht es um die beiden Wochen vom 29. Juni bis zum 12. Juli 2026. Diese lassen sich glücklicherweise ganz gut zusammenfasst: Rhythm Heaven Groove (bei uns: Rhythm Paradise Groove) überstrahlt in Japan derzeit alles.

Der neue Ableger der Rhythmus-Reihe von Nintendo stieg schon vorletzte Woche mit starken 393.378 Einheiten im japanischen Handel ein. Solche Launchzahlen haben wir schon ein Weilchen nicht mehr gesehen in Japan. In der Folgewoche gingen weitere 126.073 Einheiten über die Ladentheken.

Die halbe Million ist damit schon allein physisch in Japan voll. Bei einer Digital-Physical-Ratio von bis zu 1:1 kann man durchaus von inzwischen einer Million verkauften Einheiten insgesamt in Japan ausgehen. Physisch ist es der viertstärkste Launch des Jahres hinter Tomodachi Life, Pokopia und Dragon Quest VII Reimagined, wie Game Data Library weiß.

Die Zahlen halten auch dem zweiten Blick stand. So ist Rhythm Heaven Groove der mit Abstand stärkste Launch der Reihe. Der Switch-Titel hat mehr als doppelt so viele Einheiten abgesetzt wie Rhythm Heaven Groove (155.784) auf Nintendo 3DS.

Im Schatten des Rhythms-Spiels ging vor zwei Wochen Ganbare Goemon Daishuugou steil. Die Ganbare-Collection kommt plattformübergreifend auf fast 70.000 Einheiten. Reicht in vielen Wochen für Platz eins. Mehr zur Sammlung erfahrt ihr hier.

Ein seltenes Bild gab es in der letzten Verkaufswoche: Von den Top 10 waren sieben Spiele neu eingestiegen. So richtig herausragen konnte dabei allerdings kein Neueinsteiger, weshalb es mit großem Abstand für die zweite Goldmedaille für Rhythm Heaven Groove reichte.

Die aktuelle Top 10:

[NSW] Rhythm Heaven Groove (Nintendo, 07/02/26) – 126.073 (519.451) [NSW] Magical Girl Witch Trials (Re,AER, 07/09/26) – 21.283 (New) [NSW] Tomodachi Life: Living the Dream (04/16/26) – 20.827 (1.457.949) [PS5] Assassin’s Creed Black Flag RE: Synchro (07/09/26) – 17.152 (New) [PS5] Echoes of Aincrad: Sword Art Online (07/09/26) – 16.092 (New) [SW2] Digimon Story: Time Stranger (07/09/26) – 15.644 (New) [SW2] Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok (07/09/26) – 12.544 (New) [NSW] Digimon Story: Time Stranger (07/09/26) – 11.251 (New) [NSW] CRAZY CHA!N: Elpis no Chain (Idea Factory, 07/09/26) – 9.874 (New) [NSW] Powerful Pro Baseball 2026-2027 (Konami, 06/11/26) – 8.917 (168.513)

Die Hardware-Charts:

Switch 2 – 28.755 (6.026.931)

PS5 Digital – 10,657 (1.353.255)

Switch OLED – 4.056 (9.607.157)

Switch Lite – 4.040 (6.992.757)

Switch – 616 (20.303.993)

PS5 Pro – 473 (366.699)

PlayStation 5 – 264 (5.921.490)

Xbox X Digital – 109 (33.077)

Xbox Series S – 33 (342.685)

Xbox Series X – 15 (328.252)

via Gematsu (2), Bildmaterial: Rhythm Paradise Groove, Nintendo