Ganz ohne große Ankündigung: Yoshis neues Abenteuer könnt ihr jetzt kostenlos anspielen

Seit dem 21. Mai ist Yoshi and the Mysterious Book* exklusiv für Nintendo Switch 2 erhältlich. Mit dem Abenteuer bekam Yoshi sein erstes großes Solo-Spiel auf Nintendos neuer Konsole. Nun hat Nintendo über die Nintendo Today!-App überraschend eine kostenlose Demo angekündigt.

Erkundet die ersten Buchseiten

In der Demo könnt ihr bereits drei Kreaturen entdecken und erforschen, die im ersten Kapitel des Spiels auftauchen. Besonders praktisch: Euer Fortschritt lässt sich anschließend direkt in die Vollversion übernehmen, sodass ihr eure Reise ohne Unterbrechung fortsetzen könnt.

Ganz allein ist Yoshi dabei übrigens nicht unterwegs. Neben der sprechenden Enzyklopädie Enzo begleiten ihn auch Bowser Jr. und Kamek, die wichtige Rollen in der Geschichte übernehmen.

Im Mittelpunkt des Spiels steht die Erkundung der verschiedenen Buchwelten. Dort begegnet ihr zahlreichen Kreaturen, löst kleinere Rätsel und nutzt Yoshis Fähigkeiten, um neue Wege und versteckte Bereiche freizulegen.

Falls ihr euch bisher noch nicht an das Abenteuer herangewagt habt, bietet die Demo nun die ideale Gelegenheit. Unsere ausführlichen Eindrücke findet ihr außerdem bereits in unserem Test zum Spiel.

Bildmaterial: Yoshi and the Mysterious Book, Nintendo