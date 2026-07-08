Nintendo liefert eigentlich selbst die perfekte Blaupause, aber bei Mario Kart Tour versagt man

Mario Kart Tour erschien ursprünglich am 25. September 2019 für iOS und Android. Jetzt, ziemlich genau sieben Jahre später, kommt das Spiel zu einem Ende: Nintendo hat angekündigt, dass Mario Kart Tour eingestellt wird. Der Service endet am 29. September.

Das Spiel wird dabei vollständig beendet. Nintendo bestätigt, dass keine Offline-Version geplant ist – im Gegensatz zu Animal Crossing: Pocket Camp, das eine finale „Complete“-Version erhalten hat und vielerorts als eine Art Vorbild dafür gilt, wie man mit eingestellten mobile-Games umgehen kann, um sie zu erhalten. Die perfekte Blaupause, finden viele.

Der Verkauf der Premium-Währung „Rubine“ wurde bereits eingestellt. Vorhandene Rubine können jedoch bis zum Ende des Services im Spotlight-Shop, im Mii-Rennanzug-Shop und bei Coin Rush verwendet werden. Der Mario Kart Tour Gold Pass wird nicht mehr verlängert.

Trotz eines starken Starts von 123,9 Millionen Downloads weltweit gelang es Nintendo nicht, die Monetarisierung dauerhaft hochzuhalten – anders als zum Beispiel bei ihrem erfolgreichsten Mobile-Spiel, Fire Emblem Heroes.

Einige Strecken bleiben erhalten

Mit der vollständigen Abschaltung von Mario Kart Tour gehen Inhalte verloren. Einige Strecken, aber eben nicht alle, wurden in Mario Kart 8 Deluxe umgesetzt. Die beliebten Stadtstrecken wie Paris-Parcours, Tokio-Tempotour, New-York-Speedway und Singapur-Speedway sind im Booster-Streckenpass von Mario Kart 8 Deluxe enthalten, wenn auch nicht mit allen einzelnen Tour-Varianten.

Auch Strecken wie Ninja-Dojo, Eiscreme-Eskapade, Yoshis Eiland, Bad-Parcours und Bergbescherung. Exklusiv in Mario Kart Tour blieben dagegen unter anderem Piranha-Pflanzen-Pipeline, die zahlreichen RMX-Strecken sowie viele R-, T- und R/T-Varianten, Fahrer-Kostüme, Karts, Gleiter und weitere Tour-spezifische Event-Inhalte.

via Nintendo, Bildmaterial: Mario Kart Tour, Nintendo