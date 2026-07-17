„Final Fantasy“-Adaption wird eingestellt, noch bevor sie weltweit erscheinen kann

Final Fantasy XIV Mobile sollte ein großes MMORPG in China werden – stattdessen werden nach nur einem Jahr die Server abgestellt. Die geplante weltweite Veröffentlichung der Mobile-Umsetzung wurde im Zuge dessen ebenfalls gecancelt.

Grund dafür seien „Anpassungen im Geschäftsbetrieb und Veränderungen im Marktumfeld“, die Tencent und Square Enix dazu veranlasst haben, das ambitionierte Projekt zu beenden und die Lizenzvereinbarung für Final Fantasy XIV Mobile (China-Version) zu beenden.

Der Betrieb von Final Fantasy XIV Mobile (China-Version) wird deshalb am 30. September 2026 offiziell eingestellt. In einer Pressemitteilung schreiben die Betreiber: „Bei allen, die uns bis hierhin begleitet haben, möchten wir aufrichtig dafür entschuldigen, dass wir diesen Service beenden müssen, ohne eure Erwartungen vollständig erfüllen zu können.“

Weiter heißt es zur bis dato geplanten, weltweiten Version: „Auch allen, die sich auf die globale Version gefreut haben, möchten wir unsere aufrichtige Entschuldigung dafür aussprechen, dass wir eure Erwartungen nicht erfüllen konnten.“

Ging im Juni 2025 an den Start

„Jeder Vorschlag, den ihr zu Gameplay, Spielerlebnissen und Funktionen geteilt habt, hat uns dabei geholfen, die Spielwelt zu gestalten. Erfahrene Krieger des Lichts traten als Mentoren auf und begleiteten Neulinge durch die Verwirrung ihrer ersten Schritte in Eorzea“, so das Statement. Man wolle diese Erinnerungen „immer in Ehren halten“.

Nach etlichen Gerüchten machten Square Enix und Tencent die Pläne für die Mobile-Variante von Final Fantasy XIV im November 2024 offiziell. Bei der Ankündigung hatte Naoki Yoshida, Produzent des Hauptspiels, betont, dass es sich um eine Adaption des MMORPGs handeln soll, die mehr SpielerInnen Zugang zu Final Fantasy XIV ermöglicht.

Im Juni 2025 ging die Mobile-Adaption dann zunächst in China an den Start. Offensichtlich erfüllt die Umsetzung schon dort, wo Mobile-Games und MMOs sehr beliebt sind, nicht die Erwartungen. Falls ihr geplant hattet, Final Fantasy XIV einst auf Mobilgeräten zu spielen, müsst ihr diese Pläne nun also begraben.

Die Hauptversion von Final Fantasy XIV erfreut sich unterdessen weiterhin großer Beliebtheit. Nach all den Jahren wird es bald eine Nintendo Switch 2 Edition geben und allen voran steht mit Evercold die nächste Erweiterung ins Haus.

Bildmaterial: Final Fantasy XIV Mobile, Square Enix, Tencent Games, LightSpeed Studios