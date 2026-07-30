„Clair Obscur“-Entwickler äußern sich erneut zu einer „Switch 2“-Version

Seit der Veröffentlichung von Clair Obscur: Expedition 33 im April 2025 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series fragen sich viele Fans, ob das gefeierte Rollenspiel auch seinen Weg auf die Nintendo Switch 2 finden könnte. Gerüchte darüber halten sich bereits seit längerer Zeit. Nun haben sich die Entwickler im Gespräch mit Automaton Media erneut zu diesem Thema geäußert.

Zwar gibt sich das Studio weiterhin zurückhaltend, ausgeschlossen scheint eine Umsetzung jedoch nicht. Im September 2025 äußerten sie sich auch schon zum Thema.

Interesse ist da, die Umsetzung wäre jedoch anspruchsvoll

Auf die Frage nach einer möglichen Switch-2-Version erklärte CEO Guillaume Broche, dass das Team die Möglichkeit durchaus prüft, für konkrete Ankündigungen sei es aber noch zu früh: „Wir sind daran interessiert, einen Weg dafür zu finden, aber es ist noch zu früh, um zum jetzigen Zeitpunkt etwas bekannt zu geben.“

Etwas ausführlicher wurde CTO Tom Guillermin, der vor allem die technischen Herausforderungen einer Portierung hervorhob. Da Clair Obscur: Expedition 33 bewusst auf eine aufwendige Präsentation setzt, müsse das Team genau abwägen, ob und wie sich das Spiel auf Nintendos neuer Konsole umsetzen lasse.

„Das ist eine große technische Herausforderung, denn wir haben versucht, das Spiel optisch ansprechend zu gestalten, aber natürlich ist die „Switch 2“ nicht so leistungsstark wie die PlayStation oder die Xbox Series X.“

Gerade weil Sandfall Interactive ein vergleichsweise kleines Studio ist, müsse eine solche Portierung sorgfältig geplant werden. Eine Bestätigung für eine „Switch 2“-Version gibt es damit zwar weiterhin nicht, die aktuellen Aussagen zeigen jedoch, dass das Thema intern durchaus auf dem Tisch liegt. Fans müssen sich vorerst also weiter in Geduld üben.

via Automaton Media, Bildmaterial: Clair Obscur: Expedition 33, Bandai Namco, Kepler Interactive, Sandfall Interactive