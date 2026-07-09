Farming und Vampire: Düstere „Stardew Valley“-Alternative begeistert Fans und Presse

Gerade erst erschienen, entwickelt sich Moonlight Peaks bereits zu einem der vielversprechendsten Cozy-Games des Jahres. Der Titel erinnert in vielen Bereichen an Stardew Valley, setzt mit seinem düsteren Vampir-Setting jedoch einen ganz eigenen Akzent. Sowohl SpielerInnen als auch Fachpresse zeigen sich zum Start überwiegend begeistert.

Stardew Valley trifft auf Vampire

In Moonlight Peaks schlüpft ihr in die Rolle eines jungen Vampirs, der sich fernab von Graf Dracula ein neues Leben aufbauen möchte. Statt gewöhnlicher Feldfrüchte werden mystische Pflanzen im Mondschein angebaut, dazu kommen Zaubersprüche, Tränke, Hausgestaltung und Beziehungen zu Hexen, Werwölfen, Meerjungfrauen und weiteren magischen BewohnerInnen.

Für die Veröffentlichung zeichnet sich auch Marvelous Europe als Publisher verantwortlich. Das Unternehmen bringt mit der „Story of Seasons“-Reihe bereits viel Erfahrung im Genre der Lebenssimulationen mit.

Über 87 Prozent positive Bewertungen auf Steam

Der ungewöhnliche Genre-Mix kommt gut an. Auf Steam erreicht Moonlight Peaks derzeit rund 87 Prozent positive Bewertungen. Auch die Fachpresse zeigt sich überzeugt: Bei Metacritic liegt der Titel aktuell bei 76 Punkten auf dem PC und 81 Punkten auf der Switch 2.

Gelobt werden vor allem das stimmige Gothic-Setting, die sympathischen Figuren und die gelungene Mischung aus Farming, Erkundung und Story. Kritik gibt es dagegen am langsamen Spielfortschritt zu Beginn sowie an den Ausdauer- und Mana-Systemen.

Sollte sich dieser positive Trend fortsetzen, könnte Moonlight Peaks zu einem der Überraschungserfolge des Jahres werden. Das Spiel ist seit dem 7. Juli für Nintendo Switch, Switch 2, den Google Play Store sowie für den PC via Steam verfügbar. Später im Jahr erscheint für Switch 2 auch noch eine echte Handelsversion, die bei Amazon* schon vorbestellbar ist. Ist der Titel auch bei euch auf der Wunschliste?

via GameRant, Bildmaterial: Moonlight Peaks, Marvelous, XSEED Games, Little Chicken