Für dieses neue Pokémon-Geduldsspiel ist euer Wohnzimmer wahrscheinlich zu klein

LEGO hatte für euch noch nicht genügend Teile? Dann hat The Pokémon Company gemeinsam mit Ravensburger jetzt das passende Sammlerstück vorgestellt. Mit dem „Pokémon Celebration Journey“ erscheint ein Puzzle mit unglaublichen 40.320 Teilen, das nicht nur jede Menge Geduld, sondern auch viel Platz und ein gut gefülltes Portemonnaie verlangt.

Über 700 Dollar und mehr als sechs Meter lang

Das Puzzle kann in den USA bereits vorbestellt werden – Amazon listet es* derzeit allerdings nur hierzulande – und schlägt mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 729,99 US-Dollar zu Buche. Noch beeindruckender sind allerdings die Ausmaße: Zusammengesetzt misst das Motiv rund 6,8 Meter in der Länge. Entsprechend dürfte es in vielen Wohnzimmern selbst dann eng werden, wenn sämtliche Möbel zur Seite geräumt werden.

Die Veröffentlichung ist für den 7. Oktober 2026 geplant. Kaufen kann man das Puzzle bei verschiedenen Händlern wie Otto oder vereinzelt bei Buchhandlungen. Hier bewegen sich die Preise zwischen 450 und 500 Euro.

Zehn Motive voller Pokémon

Das riesige Puzzle ist in zehn einzelne Bildbereiche unterteilt, die unterschiedliche Lebensräume der Pokémon zeigen. So finden sich unter anderem Sleimok und Magneton in einem verlassenen Kraftwerk, während Pixi, Stahlos und Zubat eine Höhlenlandschaft bevölkern. Auch Pikachu und die verschiedenen Evoli-Entwicklungen tauchen mehrfach auf.

Wer genügend Platz, Zeit und Geduld mitbringt, erhält damit eines der wohl größten offiziellen Pokémon-Puzzles überhaupt. Für alle anderen dürfte ein Blick auf die neuen LEGO-Pokémon-Sets, die bereits am 1. August erscheinen, die deutlich realistischere bzw. „günstigere“ Alternative sein.

via The Gamer, Bildmaterial: Ravensburger, The Pokémon Company