Ein Microsoft-Spiel und ein JRPG von einem deutschen Studio im Juli bei PlayStation Plus

Sony hat für alle „PlayStation Plus“-Mitglieder für den Monat Juli die neuen Inklusiv-Titel angekündigt. Die Spiele, die eine Mischung aus AAA-Action, Strategie und Indie-Kult bieten, stehen ab Dienstag, den 7. Juli, bis zum 3. August 2026 zum Download bereit.

Das Cross-Gen-Bundle (PS4, PS5) von Call of Duty: Modern Warfare III dürfte als Headliner des Line-ups dienen. Der Ego-Shooter bietet neben einer kinoreifen Kampagne rund um Captain Price und den Antagonisten Makarov vor allem jede Menge Multiplayer-Nostalgie. Mit an Bord sind 16 überarbeitete Karten-Evergreens aus dem ursprünglichen Modern Warfare 2 von 2009 sowie ein umfangreicher Open-World-Zombie-Modus, den ihr im Team meistern könnt.

Mit For the King II (PS4, PS5) gibt es den Nachfolger des beliebten RPGs, der erneut Roguelite-Elemente mit klassischem Tabletop-Gameplay mischt. Ihr zieht wahlweise allein oder im Koop mit bis zu drei weiteren Spielern los, um die Tyrannei der korrumpierten Königin Rosomon im Reich Fahrul zu beenden.

Das gefeierte 2D-Action-RPG CrossCode (PS4, PS5) im 16-Bit-Stil verbindet ein schnelles, physikbasiertes Kampfsystem mit cleveren, an Zelda erinnernden Dungeon-Rätseln. Das Ganze ist in einer packenden Sci-Fi-Story verpackt, in der ihr die Schwachstellen eurer Gegner gezielt analysieren und ausnutzen müsst.

Ihr habt noch bis zum Wechsel am 7. Juli die Möglichkeit, euch die Spiele aus dem Vormonat dauerhaft für eure Bibliothek zu sichern, darunter unter anderem Final Fantasy XVI.

Bildmaterial: CrossCode, Deck13, Radical Fish