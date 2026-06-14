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Ein westliches und ein japanisches RPG liefern 140 Stunden Spielzeit im Plus-Katalog im Juni

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Wie immer pünktlich zur Monatsmitte hat Sony Interactive Entertainment das Line-up für den Spielekatalog vorgestellt. Am 16. Juni wird das Portfolio für Abonnenten der Stufen „Extra“ und „Premium“ um ein Line-up ergänzt, das in diesem Monat von Final Fantasy XVI angeführt wird.

Das japanische RPG bietet gemeinsam mit dem westlichen RPG Kingdom Come: Deliverance, das ebenfalls neu im Line-up ist, etwa 140 Stunden Spielzeit. Da sollte man doch ganz gut durch den Monat kommen.

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Falls das nicht reichen sollte – oder ihr die Spiele schon kennt – gibt es mit Life is Strange: Double Exposure einen weiteren Square-Enix-Titel. Ergänzt wird das Line-up von Sonic X Shadow Generations, dem Landwirtschafts-Simulator 25, Blades of Fire und Black Desert.

Abonnenten der Abostufe „Premium“ freuen sich derweil auf einen einzigen, dürftigen Klassiker-Neuzugang. Der Rhythmus-Klassiker Gitaroo Man aus PS2-Zeiten wird auf PS4 und PS5 spielbar. Das hatte Sony bereits zur State of Play verraten.

Bildmaterial: FINAL FANTASY XVI © 2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

1 Kommentar

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  1. Auf Gitaroo Man freue ich mich tierisch! Hoffe ja insgeheim immer noch, dass die Reihe etwas Aufmerksamkeit bekommt und damit mal wieder was gemacht wird.

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