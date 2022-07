Cyberpunk mal anders: Nivalis ist eine Slice-of-Life-Simulation mit Cyberpunk-Setting

Cloudpunk-Entwickler ION LANDS hat mit 505 Games einen Publisher für die Cyberpunk-Simulation Nivalis gefunden, die für PC-Steam und im Epic Games Store erscheinen soll. Einen Veröffentlichungstermin teilte man noch nicht mit, dafür ist eine spielbare Demo bereits verfügbar.

Manch einer ist dem Cyberpunk-Genre vielleicht überdrüssig, aber Nivalis ist kein Shooter, kein Metroidvania und kein RPG, sondern eine klassische Simulation. Ihr baut euer Geschäft auf, bestehend aus Restaurants und Nachtclubs, macht euch Freunde und Feinde, geht zwischendurch aber auch mal angeln.

Willkommen in Nivalis! Es in dieser Cyberpunk-Stadt zu etwas zu bringen, ist nicht einfach. Die Gangs wollen deine Organe rauben, die Corps bestrafen dich fürs Atmen, und die ganze Zeit bröckelt der Boden unter deinen Füßen. Diese Stadt könnte morgen in den Ozean stürzen, also solltest du besser noch heute dein Glück finden.