Ghost of Tsushima erhält die erste Anime-Umsetzung eines „PlayStation Studios“-Spiels

Ein Anime zu Ghost of Tsushima befindet sich bei Aniplex in Arbeit und wird exklusiv auf der Sony-eigenen Plattform Crunchyroll erscheinen. Es ist allerdings Geduld gefragt: Der Start ist erst für 2027 vorgesehen.

Diese Adaption ist – man mag es angesichts der Frequenz von Anime-Adaptionen zu Videospielen kaum glauben – die erste Anime-Umsetzung eines „PlayStation Studios“-Spiels. Der Anime basiert auf dem Erfolgstitel von Sucker Punch, speziell auf der Koop-Multiplayer-Erweiterung Legends.

Die Produktion erfolgt bei Aniplex, dem Studio hinter erfolgreichen Serien wie Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, Solo Leveling und Sword Art Online. Regie führt Takanobu Mizuno, während Gen Urobuchi (NITRO PLUS) die Story-Komposition übernimmt. Für die Animation ist Kamikaze Douga verantwortlich, und Sony Music wird als strategischer Partner für Musik und Soundtrack fungieren.

Ghost of Tsushima ist ein Open-World-Samurai-Action-Adventure, das im feudalen Japan spielt. Das Spiel wurde 2020 für PlayStation 4 veröffentlicht, ein Jahr später für PS5 und 2024 für PCs. Seit seiner Veröffentlichung hat der Titel über 13 Millionen Exemplare verkauft und zählt zu den erfolgreichsten PlayStation-Spielen.

„Der Anime zu Ghost of Tsushima wird den Fans eine aufregende neue Möglichkeit bieten, das Spiel in einem Anime-Stil zu erleben, der mutig und bahnbrechend sein wird“, erhofft sich Rahul Purini, Präsident von Crunchyroll.

Auch Asad Qizilbash, Leiter von PlayStation Productions, äußerte sich begeistert: „Nachdem wir bereits die immense Qualität und Vielseitigkeit unserer Gaming-Produkte in mehreren erfolgreichen Film- und Fernsehprojekten unter Beweis gestellt haben, freuen wir uns sehr, unsere erste Anime-Adaption ankündigen zu können.“

Und weiter: „Die reiche, immersive Welt von Ghost of Tsushima und der fantastische Legenden-Modus, der auf japanischer Mythologie basiert, bieten die perfekte Grundlage für dieses Projekt, und Aniplex ist der perfekte Partner, um das erfolgreiche Videospiel von Sucker Punch Productions in eine atemberaubende neue Anime-Serie zu verwandeln.“

Weitere Details, etwa zur Besetzung oder zum kreativen Team, sollen in Zukunft bekannt gegeben werden. Parallel zu dieser Ankündigung bleibt auch die geplante Filmadaption von Ghost of Tsushima mit „John Wick“-Regisseur Chad Stahelski im Gespräch, wobei hierzu seit einiger Zeit keine neuen Informationen veröffentlicht wurden. Neben dem Anime ist auch das Sequel Ghost of Yotei in Arbeit, das 2025 für die PlayStation 5 erscheinen soll.

via IGN, Crunchyroll, Bildmaterial: Crunchyroll; Ghost of Tsushima, Sony Interactive Entertainment, Sucker Punch