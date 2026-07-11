GOTY-Anwärter: Das spannende Project Awakening von Granblue-Studio Cygames lebt noch

Zum Abschluss eines jeden Jahres, zwischen den Feiertagen, bieten wir euch eine Liste an 10 Spielen an, die ihr (wahrscheinlich) vergessen habt, aber die im Folgejahr (hoffentlich) erscheinen. Dauergast dieser Liste war Project Awakening von Cygames.

Irgendwann haben wir uns nicht mehr getraut, Project Awakening noch einmal aufzunehmen, denn längst musste man annehmen, dass das Projekt kein Projekt mehr ist, sondern gecancelt. Zu lange herrschte absolute Funkstille. Doch alle paar Jahre betont Cygames: Es lebt. Jetzt ist es mal wieder so weit.

In einem Interview mit der japanischen Famitsu erklärte Cygames-Präsident Koichi Watanaba anlässlich der Cover-Story zum 15. Geburtstag des Studios, dass sich Project Awakening weiterhin in Entwicklung befindet. „Die Entwicklung [von Project Awakening] schreitet natürlich stetig voran“, sagte Watanabe. „Was ich zum jetzigen Zeitpunkt sagen kann, ist, dass das Projekt ‚wirklich Gestalt annimmt‘. Alle im Team arbeiten jeden Tag mit der festen Zuversicht, dass sich alles zum Guten wendet.“

Zuletzt tauchte Project Awakening im Finanzbericht von Mutterkonzern CyberAgent im Jahr 2024 auf. Das letzte „optische“ Lebenszeichen von Project Awakening gab es 2021. Angekündigt wurde das Spiel erstmals 2016, den ersten Gameplay-Trailer gab es 2018. Berechtigte Frage: Wie viel von dem 2018 gezeigten Spiel ist noch übrig?

„Wenn du fragst: ‚Ist es genau dasselbe?‘, würde ich sagen, es ist ein bisschen anders. Die allgemeine Ausrichtung bleibt weitgehend dieselbe, aber im Laufe der Entwicklung haben wir das Spiel immer weiter verfeinert, indem wir hier und da neue Elemente hinzugefügt haben – ganz nach dem Motto: ‚Lasst uns doch mal so etwas Neues einbauen'“, so Watanabe

Aus einem weiteren Interview mit CDWorld geht hervor, dass Cygames aktuell wieder Entwickler für das „AAA Game Project“ sucht, das inzwischen in der Unreal Engine 5 entsteht. In diesem Interview erklärt Tomino Kimihiro von Cygames, dass man mit Project Awakening anstrebe, „Game of the Year“-Auszeichnungen zu erhalten.

Das im Fantasy-Setting angelegte Rollenspiel entsteht unter der Aufsicht von erfahrenen Entwicklern wie Junji Tago, bekannt durch seine Mitarbeit an Metal Gear Solid, oder Ryosuke Aiba, welcher künstlerische Arbeiten an Final-Fantasy-Titeln in seinem Portfolio vorweisen kann. Das ist allerdings der Stand von vor vielen Jahren.

via Gematsu, RPGsite, Bildmaterial: Project Awakening, Cygames