Project Awakening: Neue Szenen aus dem optisch vielversprechenden Fantasy-RPG

Erinnert ihr euch noch an Project Awakening? Vielleicht nicht, denn letztmals haben wir 2018 davon gehört. Heute hat Cygames nun neues Material zu dem recht vielversprechenden Action-RPG veröffentlicht.

Wobei – das ist nicht so ganz richtig. Die neuen Szenen wurden bei der Cygames Tech Conference gezeigt, es ging dabei um prozedural generierte Umgebungen und Rendering-Tools in der Open-World, welche die Cyllista Game Engine darstellt.

Überhaupt war das Spiel bislang nur auf Tech-Veranstaltungen zu sehen. Der Livestream ist inzwischen nicht mehr anzusehen, allerdings hat Gematsu das Material gesichert.

Wer Angst hatte, Project Awakening würde nie das Licht der Welt erblicken, darf heute also wieder beruhigt sein. Erst im Mai 2021 verriet Director Junji Tago, das Spiel würde gemeinsam mit der Engine entwickelt und beide beeinflussen sich gegenseitig.

Fantasy-RPG mit nobler Grafik

Project Awakening ist ein von Grund auf neues Rollenspiel, welches insbesondere durch die im Trailer gezeigte Grafik auffällt. Das im Fantasy-Setting angelegte Rollenspiel befindet sich bereits in Entwicklung und entsteht unter der Aufsicht von erfahrenen Entwicklern wie Junji Tago, bekannt durch seine Mitarbeit an Metal Gear Solid, oder Ryosuke Aiba, welcher künstlerische Arbeiten an Final-Fantasy-Titeln in seinem Portfolio vorweisen kann.

Unten seht ihr den Trailer von 2018. Das neue Material findet ihr bei Gematsu.

Bildmaterial: Project Awakening, Cygames