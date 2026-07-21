Das neue „Professor Layton“ soll euch im Kontext von KI zum Nachdenken anregen

Nach mehreren Verschiebungen soll Professor Layton und die Neue Welt des Dampfes noch in diesem Jahr erscheinen – zumindest ist das der aktuelle Stand. In einem Interview mit dem japanischen Magazin Famitsu hat der Präsident von Level 5, Akihiro Hino, nun etwas über das Ende der Geschichte sowie über die Rätsel gesprochen.

„Im aktuellen Zeitalter der KI wird das Ende die Leute ein wenig zum Nachdenken anregen“, so Hino. Immerhin dreht sich die Handlung dieses Mal darum, wie die Menschheit die Zivilisation vorantreibt, sich dann aber zu sehr von neuen Technologien mitreißen lässt und entsprechend eine harte Lektion erhält.

Er glaube, das Entwicklerstudio habe insgesamt eine wirklich gute Geschichte erschaffen. Gleichzeitig soll das bisherige Gefühl, dass Layton-Spiele immer recht kompakt sind, jedoch beibehalten werden. Allerdings, so Hino, wird das Spiel mehr Inhalt bieten. Daher solle man nicht nur auf die Rätsel, sondern auch auf die Geschichte achten.

Mehr Rätselspaß

Apropos Rätsel. Laut Akihiro Hino gibt es in „Die Neue Welt des Dampfes“ so viele Rätsel wie noch nie zuvor in der Reihe. Diese stammen aus den Federn der klugen Köpfe von QuizKnock, einer Gruppe von Leuten, die so viel Spaß an Quizzen haben, dass sie sogar ihre eigenen Quizturniere veranstalten.

„Da das Spiel weltweit gleichzeitig veröffentlicht wird, kommen in den Rätseln keine japanischen Schriftzeichen vor. Stattdessen konzentrieren sie sich auf Dinge, die man berühren und bewegen kann, das Auflegen von Gewichten auf Waagen und Rätsel, bei denen man ein Bild betrachten muss. Man kann das Lösen der Rätsel genießen und dabei das Gefühl haben, ein Minispiel zu spielen“, so der Präsident von Level-5 im Interview.

Professor Layton und die Neue Welt des Dampfes erscheint Ende 2026 für Nintendo Switch und Switch 2, PlayStation 5 sowie PC via Steam. Wenn es denn nicht noch einmal verschoben wird. Denn Verschiebungen gehören inzwischen fast zur „DNA“ von Level-5. Darüber sprach Akihiro Hino auch schon.

via NintendoEverything, Bildmaterial: Professor Layton und die Neue Welt des Dampfes, Level-5