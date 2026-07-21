Jetzt im Verkauf: UNIQLO feiert One Piece mit einer neuen UT Kollektion

UNIQLO ist längst mehr als ein Geheimtipp, was abgefahrene (und dezente) Shirts zu Final Fantasy, Zelda und Co. angeht. Die beliebten UT Kollektionen widmen sich stets einer bestimmten Marke und bestechen durch ihre mal ausgefallenen, mal dezenten Illustrationen.

Die meisten Kollektionen sind schnell ausverkauft und werden nur im Rahmen von UT Archives (vielleicht) irgendwann neu produziert. One-Piece-Fans sollten sich deshalb lieber früher als später in den UNIQLO-Online-Store begeben* und sich ihre neuen Shirts sichern.

Die Motive widmen sich dabei der aktuellen Elbaph-Arc. Diese thematisiert die Reise von Ruffy und seiner Crew in das lang ersehnte Land der Riesen. Vier verschiedene Shirts stehen zur Wahl, die jeweils 19,90 Euro kosten.

Bock auf noch mehr coole Anime- und Manga-Shirts? UNIQLO feiert aktuell in einer groß angelehnten Kooperation den 100. Geburtstag* des legendären Shueisha-Verlags. Dabei gibt’s Motive zu Jujutsu Kaisen, Hunter x Hunter, GANTZ und mehr.

Bildmaterial: UNIQLO