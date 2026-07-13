„Das erfolgreichste Pokémon-Spin-off aller Zeiten“ hieß das Ziel – doch es gab Zweifel

Pokémon Pokopia entwickelte sich nicht nur bei Fans und KritikerInnen zu einem echten Erfolg, sondern überzeugt auch kommerziell. Bereits wenige Wochen nach der Veröffentlichung wurden über vier Millionen Exemplare verkauft – inzwischen dürfte diese Zahl noch einmal deutlich höher liegen.

In einem Interview mit Famitsu, übersetzt von Nintendo Everything, sprach Koei-Tecmo-Präsident und CEO Hisashi Koinuma nun über die ambitionierten Ziele, die das Studio von Anfang an mit dem Projekt verfolgte.

Große Ziele, aber anfängliche Zweifel

Auf die Frage, ob Pokémon Pokopia eines der erfüllendsten Gemeinschaftsprojekte der vergangenen Jahre gewesen sei, antwortete Koinuma:

„Was unsere Spin-off-Titel angeht, verspüre ich tatsächlich ein starkes Gefühl der Erfüllung. Wir haben zwar mit dem Ziel gearbeitet, das meistverkaufte Spin-off-Spiel zu entwickeln, aber vor der Veröffentlichung hatten wir keine wirklichen Erwartungen (lacht). Doch kurz vor der Veröffentlichung haben viele ausländische Medien das Spiel getestet und sehr positiv bewertet, und ich hatte das Gefühl, dass es sich von da an herumgesprochen hat.“

Das Ziel war also von Beginn an klar: Pokémon Pokopia sollte der meistverkaufte Pokémon-Ableger überhaupt werden. Aktuell hält diesen Rekord noch Pokémon Mystery Dungeon: Team Rot und Team Blau mit 5,85 Millionen verkauften Exemplaren. Angesichts der bisherigen Verkaufszahlen könnte Pokémon Pokopia diese Marke jedoch schon bald erreichen – sofern dies nicht sogar bereits geschehen ist. Diese Zahlen stammen auch von Nintendo Everything.

Erfahrungen aus früheren Projekten zahlten sich aus

Koinuma erklärte außerdem, dass frühere Kooperationen dem Studio geholfen hätten, neue Genres zu erschließen. Als Beispiel nannte er Dragon Quest Builders 2, bei dem Koei Tecmo gemeinsam mit Square Enix an den Crafting-Elementen gearbeitet habe.

„Als wir früher gemeinsam mit Square Enix an Dragon Quest Builders 2 gearbeitet haben, haben wir durch Ausprobieren getestet, ob sich die von unserem Unternehmen entwickelten Crafting-Elemente nahtlos in das Spiel integrieren lassen. Ich glaube, dass die Marke Omega Force dank dieser Erfahrung ihr Fachgebiet über die Warriors-Reihe hinaus auf Crafting-Spiele ausweiten konnte.“

Für Pokémon Pokopia steht übrigens der nächste große Inhalt bereits bevor: Im August erscheinen das nächste Update sowie der erste Teil des Erweiterungspasses. Spielt ihr noch regelmäßig Pokopia?

via Nintendo Everything, Bildmaterial: Pokémon Pokopia, The Pokémon Company, Nintendo, Game Freak, Koei Tecmo