Sammler dürfen sich freuen: Indiana Jones liefert sein Abenteuer auf Switch 2 auf Modul

Es gibt gute Nachrichten für Sammler und alle, die Wert auf eine vollständige physische Version legen: Indiana Jones und der Große Kreis erscheint auf der Nintendo Switch 2 nicht nur digital, sondern auch als vollwertige Handelsfassung, die das komplette Spiel direkt auf der Cartridge mitbringt.

Im Rahmen des Nintendo Direct: Partner Showcase wurde zunächst der Release am 12. Mai 2026 bestätigt. Kurz darauf wurde auf Twitter klargestellt, dass die Retailversion weder eine Softwareschlüssel-Karte noch den „Code in a Box“ enthalten wird. Stattdessen befindet sich das Spiel klassisch auf dem Modul – bei Amazon* könnt ihr bereits vorbestellen.

Gerade bei Third-Party-Titeln mussten Käufer zuletzt häufig auf Download-Lösungen oder die unter Sammlern unbeliebten „Game Key Cards“ ausweichen. Bethesda geht hier den traditionellen Weg und bietet eine klassische physische Fassung an.

Allerdings: Im Gegensatz dazu sind die beiden anderen Bethesda-Veröffentlichungen weniger sammlerfreundlich. Sowohl Fallout 4 Anniversary Edition als auch The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered werden auf Nintendo Switch 2 lediglich als sogenannte „Code in a Box“-Versionen im Handel angeboten. Statt eines Moduls liegt der Verpackung also nur ein Download-Code bei, wodurch eine physische Datenträgerfassung komplett entfällt.

Für Fans klassischer Retail-Versionen und Sammler dürfte das ein klarer Wermutstropfen sein – umso erfreulicher wirkt im direkten Vergleich die vollwertige Cartridge-Lösung von Indiana Jones und der Große Kreis.

Bildmaterial: Bethesda