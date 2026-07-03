Nach Genshin Impact: UGREEN bringt auch Reisezubehör zu Honkai Star Rail auf den Markt

Die bekannte Marke für Akkus und Ladegeräte UGREEN bringt gemeinsam mit Hoyoverse eine Reisezubehör-Serie mit dem Thema Honkai: Star Rail auf den Markt. Diesmal ist die beliebte Spielfigur Yao Guang das Aushängeschild der fünf neuen Produkte, die auf längeren Reisen für ausdauernde Spielesessions sorgen.

Dazu gehören eine ultradünne, magnetische Powerbank, die besonders gut mit iPhones harmoniert, ein 65W-Schnellladegerät, ein ausziehbares 100W-Schnellladekabel sowie ein Ortungsgerät für das „Wo ist?“-Ökosystem von Apple und eine 10.000-mAh-Schnelllade-Powerbank mit intelligentem Display – perfekt für Reisen, auf denen ihr eure mobilen Geräte wie Smartphones, Tablets, Nintendo Switch 2 und Laptops länger benötigt, als der Akku der Geräte durchhält.

Nach Genshin Impact jetzt Honkai

Bereits in der Vergangenheit gab es Kollaborationen zwischen Hoyoverse und UGREEN, damals mit Genshin Impact. Die UGREEN MagFlow Air Magnetic Power Bank Honkai: Star Rail Edition bringt jedoch ein paar Neuerungen, insbesondere das magnetische, kabellose 15-W-Schnellladen lässt sich einfach an passende Smartphones ohne Kabel andocken.

Für Gamer, die gerne auf dem Laptop spielen, ist GaN-Schnellladegerät mit bis zu 65 Watt besonders interessant. Die UGREEN Nexode Pro Power Bank Honkai: Star Rail Edition bietet mit 10.000 mAh Akkukapazität und 45/55-W-Schnellladen Leistung für bis zu drei Geräte gleichzeitig – auch für Laptops. Die Nexode Pro Power Bank Honkai: Star Rail Edition ist jedoch nicht in der besonderen Kollaborations-Geschenkbox enthalten.

Zudem gibt es ein komplettes Sortiment an Figuren-Fan-Artikeln, darunter einen Chibi-Aufsteller der Figur, eine transparente Karte, einen Pin, ein Laserticket, ein Lanyard und einen Aufbewahrungsbeutel als Teil der Geschenkbox – Perfekt zum Sammeln oder als Geschenk.

Die Kollaborationsserie von UGREEN × Honkai: Star Rail ist ab sofort erhältlich und weltweit im Online- und Offline-Handel verfügbar. Im deutschen Amazon-Store von UGREEN* finden wir immerhin schon das Nexode Air Mini-Ladegerät* sowie die MagFlow Air Powerbank* – wäre das etwas für euch?

Bildmaterial: Hoyoverse