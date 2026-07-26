Keine Romantik zwischen Brüdern: Fans finden „Schutzmechanismus“ in altem Wii-U-Spiel

Die enge Bruderschaft von Mario und Luigi wurde zuletzt in Mario & Luigi: Brothership zumindest dem Namen nach noch zelebriert. Doch wie sich jetzt zeigt, war Nintendo bei einem älteren Spiel offenbar deutlich vorsichtiger.

Neue Entdeckungen rund um NES Remix für die Wii U deuten darauf hin, dass die Entwickler sogar eine besondere Grafik eingebaut haben, um eine mögliche romantische Interpretation zwischen den beiden Brüdern zu verhindern.

Darauf aufmerksam machte der Nintendo-Blogger Supper Mario Broth, der sich auf Erkenntnisse des Bluesky-Nutzers DavidPCM beruft.

Kein Herz für Luigi

Im Mittelpunkt steht ein Remix des originalen Donkey Kong. Dort übernimmt Luigi die Rolle des Helden und rettet Mario anstelle von Pauline. Im Original erscheint nach Paulines Rettung ein rosafarbenes Herz als Symbol der Wiedervereinigung.

In NES Remix ist diese Szene zwar eigentlich gar nicht erreichbar, da die entsprechenden Level gar nicht gespielt werden. Dennoch entdeckten Dataminer, dass Nintendo die Herzgrafik für diesen Spielmodus vorsorglich ersetzt hat. Stattdessen würde im Falle einer Aktivierung lediglich der Schriftzug „GOOD JOB!“ erscheinen.

Warum die Entwickler diese alternative Grafik überhaupt eingebaut haben, ist bis heute nicht bekannt.

Vorsichtsmaßnahme oder verworfene Idee?

Laut Supper Mario Broth gibt es zwei mögliche Erklärungen. Zum einen könnte Nintendo ursprünglich geplant haben, den kompletten Donkey-Kong-Ablauf auch in diesem Modus spielbar zu machen. Zum anderen könnte die geänderte Grafik lediglich als Absicherung eingebaut worden sein – etwa für den Fall, dass Spieler die normalerweise unerreichbare Szene durch einen Glitch doch auslösen.

Ob Nintendo tatsächlich verhindern wollte, dass zwischen Mario und Luigi versehentlich eine romantisch wirkende Szene entsteht, bleibt damit Spekulation. Die Entdeckung zeigt aber einmal mehr, wie viele kleine und teils kuriose Details selbst Jahre nach Veröffentlichung noch in Nintendos Spielen entdeckt werden.

via GamesRadar, Bildmaterial: Mario & Luigi: Brothership, Nintendo