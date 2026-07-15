Ein Bug in Final Fantasy VII Rebirth bringt Fans seit zwei Jahren zum Verzweifeln – und Lachen

Final Fantasy VII Rebirth ist seit zwei Jahren erhältlich und erhielt vor kurzem Umsetzungen für Xbox Series und Nintendo Switch 2. Trotz allem gibt es seit zwei Jahren einen Bug, den Square Enix einfach nicht gepatcht bekommt.

Die einen sehen es als unerwarteten Besuch wie aus einem Horrorfilm, für andere gehört er mit zu den witzigsten Bugs der letzten Jahre: Die Rede ist von einem auf Schritt und Tritt folgenden, gelben Chocobo.

Der außer Kontrolle geratene, verbuggte Chocobo taucht immer wieder auf und folgt den Spielern durchs ganze Spiel, und das an den unpassendsten und vielleicht auch gerade deshalb witzigsten Stellen. Gerade erst ging ein Tweet zum verbuggten Chocobo wieder bei Twitter viral und wurde 5 Millionen Mal gesehen.

Doch bereits 2024 gab es einen Nutzer bei GameFAQs, den der Chocobo zur Verzweiflung trieb. „Ein Chocobo folgt mir überall hin, sogar in den Cutscenes, sodass die Figuren mit ihm kollidieren. Das ruiniert einfach mein Erlebnis. Ich glaube, bei mir begann der Bug nach der Nebenquest mit Gabe’s Chocobo-Ranch.“

Der Nutzer erläutert weiter: „Wenn ich mich in der Nähe der Ranch aufhalte, habe ich den Bug nicht, aber wenn ich mich Junon nähere und weiter von der Ranch weg bin, spawnt dieser Chocobo und folgt mir. Wenn ich mit dem Chocobo-Fahrdienst ins Grasland fahre, despawnt er.“

Jetzt zieht der Bug mit dem viralen Beitrag auf Twitter die Aufmerksamkeit auf sich: In weiteren Beiträgen zeigt Nutzer bwautif, dass ihn der treue Chocobo auch hier bis in die Cutscenes begleitet und sich teilweise einfach vor die Kamera stellt und so die Sicht auf wichtige Ereignisse versperrt.

Die Memes ließen nicht lange auf sich warten. Viele Fans beziehen sich in ihren Kommentaren auch auf „Piko“ – Naoki Hamaguchi hatte in Interviews erklärt, dass ein Chocobo namens Piko in Final Fantasy VII Revelation der ständige Begleiter der Spieler wird.

via Kotaku, Reddit, Bildmaterial: Final Fantasy VII Remake, © 1997, 2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI. LOGO ILLUSTRATION: ©1997 YOSHITAKA AMANO