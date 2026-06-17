Zwei Führungskräfte der Xbox Game Studios verlassen das Unternehmen

Es gibt weitere Umbrüche bei Xbox: Craig Duncan, Leiter der Xbox Game Studios, wird das Unternehmen in dieser Woche verlassen. Auch Louise O’Connor, Chief of Staff der Xbox Game Studios, scheidet aus dem Unternehmen.

Sowohl Duncan als auch O’Connor wechselten von Rare in die Führung der Xbox Game Studios. Duncan war von Februar 2011 bis November 2024 Studioleiter bei Rare. O’Connor bekleidete bei Rare verschiedene Positionen, darunter Executive Producer, Incubation Director und Art Director (September 2012 bis August 2025) – bevor sie Chief of Staff bei den Xbox Game Studios wurde. Sie arbeitete seit 1999 bei Rare und begann ihre Karriere mit Conker’s Bad Fur Day und Viva Pinata.

Duncan ersetzte den früheren Studios-Chef Alan Hartman im November 2024 und war für Halo Studios, The Coalition, Flight Sim, Turn 10, Playground Games, Rare, Obsidian, Ninja Theory, Compulsion Games, The Initiative, Double Fine, InXile, Undead Labs, World’s Edge sowie XGS Publishing verantwortlich. Bei Rare war er zuvor 14 Jahre aktiv und war verantwortlich für die Entwicklung der Kinect und Sea of Thieves. Zuvor war er in verschiedenen Rollen bei Codemasters, Midway und Sumo Digital aktiv.

Abschied von Duncan

In einer E-Mail an die Mitarbeitenden schrieb Duncan: „Als ich vor 20 Monaten die Leitung von XGS übernahm, war es mein Ziel, unseren Studios, unseren Teams und den Menschen, die unsere Spiele entwickeln, zu dienen.“

Und weiter: „Gemeinsam haben wir uns vorgenommen, hochwertige Spiele zu liefern, das kulturelle Gefüge in unseren Studios zu stärken und die Zukunft des Unternehmens mitzugestalten. Ich bin stolz darauf, sagen zu können, dass wir viele reibungslose Markteinführungen realisiert haben, die den geschäftlichen Erfolg des Unternehmens vorangetrieben haben.“

Über O’Connor fügte er hinzu: „Louise war eine umsichtige, kreative und vertrauenswürdige Partnerin, die sich stets für das Handwerk eingesetzt und unsere Studios mit Klarheit und Sorgfalt unterstützt hat. Ich bin dankbar für alles, was sie bei XGS geleistet hat, und ich bin sicher, dass sie in allem, was als Nächstes auf sie zukommt, erfolgreich sein wird.“

Die Studios, die bisher Duncan unterstanden, werden vorübergehend direkt an Xbox-Chief-Content-Officer Matt Booty berichten, bis eine Nachfolge gefunden ist.

via The Game Business, Bildmaterial: Xbox