Der langjährige Rare-Boss wird neuer Chef der Xbox Game Studios

Der langjährige Rare-Chef Craig Duncan wird von Microsoft zum neuen Leiter der Xbox Game Studios befördert. Diese Personalie folgt auf den Eintritt von Alan Hartman in den Ruhestand, der selbst erst vor etwa einem Jahr die Führung der Studios übernommen hatte. Zuvor war Matt Booty der „Head of Xbox Game Studios“, doch der wiederum wurde bekanntlich ebenfalls befördert.

In einer E-Mail an die Belegschaft, aus der TheVerge zitiert, kündigt Matt Booty den Ruhestand von Hartman für Ende November nach mehr als 30 Jahren bei Microsoft an. Hartman war seit 1988 bei Microsoft und arbeitete an Age of Empires, bevor er Studioleiter von Digital Anvil wurde und dabei half, Turn 10 zu gründen.

Anstelle von Craig Duncan übernehmen Joe Neate und Jim Horth gemeinsam die Leitung von Rare, wo auch weiterhin an Sea of Thieves und an Everwild gearbeitet wird. Letzteres nimmt man zumindest an. Das scheint aber zumindest wahrscheinlicher als das angebliche Reboot zu Banjo-Kazooie.

Craig Duncan ist seit 2011 bei Rare und sammelte zuvor Erfahrung bei Codemasters, Midway Games und Sumo Digital. „In dieser Zeit hat Rare anhaltende Geschäftserfolge erzielt und neue IP entwickelt, insbesondere das sich ständig weiterentwickelnde Sea of Thieves, ein plattformübergreifendes Franchise mit über 40 Millionen Spielern“, ehrt ihn Matt Booty.

