Während Hardware überall teurer wird, gibt’s die Switch 2 derzeit wieder günstiger

Erst vor wenigen Tagen sorgte die Steam Machine mit ihren offiziellen Preisen für Diskussionen. Von den Preiserhöhungen von Sony PlayStation und Microsoft brauchen wir euch nichts erzählen, tun es aber trotzdem: Gerade erst hat Microsoft erneut die Preise der Xbox-Konsolen angehoben.

Auch Nintendo-Fans bleibt das allerdings nicht erspart. Vor wenigen Wochen kündigte Nintendo eine Preiserhöhung für die Switch 2 an, die im Westen aber erst zum 1. September umgesetzt wird. Die Konsole kostet hier dann 499,99 Euro statt zuvor 469,99 Euro. Umso erstaunlicher, dass es die Switch 2 jetzt sogar günstiger gibt.

Bei Amazon erhaltet ihr das neue Bundle aus Konsole und Pokémon Pokopia* für aktuell 479,90 Euro. Damit gibt’s die Konsole und ein Spiel für nur 10 Euro mehr als die aktuelle UVP der Konsole allein. Und für 20 Euro weniger, als allein die Konsole ab 1. September kosten wird.

Von Pokopia ist natürlich nur ein Downloadcode enthalten, aber der wird nach wie vor mit 69,99 Euro gehandelt. Und die physische Version bietet bekanntlich leider sowieso nur eine Game Key Card. Das Spiel bekommt ihr somit für 10 Euro, wenn ihr so wollt. Oder die Switch 2 für 410 Euro, falls ihr 70 Euro für Pokopia ansetzt. Ein gutes Angebot jedenfalls – viel günstiger wird’s wohl nicht mehr.

Bildmaterial: Nintendo