Drei neue Klassiker aus der PS2-Ära: Sony tischt Klassiker-Fans in den nächsten Wochen auf

Sony Interactive Entertainment hat im Rahmen der State of Play neue Titel für den Klassiker-Katalog von PlayStation Plus Premium angekündigt. In den kommenden Monaten können sich Abonnenten auf drei Spiele aus der PlayStation-2-Ära freuen.

Den Anfang macht noch in diesem Monat das farbenfrohe Rhythmusspiel Gitaroo Man. Im Juli folgt das Actionspiel Psi-Ops: The Mindgate Conspiracy, bevor im August das Hack-and-Slay Onimusha: Dawn of Dreams das Trio komplettiert.

Die Überraschung der nächsten „PlayStation Plus“-Ankündigungen ist damit allerdings dahin. Regelmäßig bietet das Line-up nämlich nur einen einzigen Klassiker-Neuzugang. Für viele Fans, welche die Klassiker als Alleinstellungsmerkmal der Abostufe „Premium“ sehen, zu ewnig.

Abseits der Klassiker gab es zudem eine Ankündigung für das reguläre Spielekatolog-Line-up im Rahmen des Extra- und Premium-Abos: Das Open-World-Survival-Spiel Runescape: Dragonwilds wird in Zukunft direkt zum weltweiten Verkaufsstart als „Day One“-Titel für PlayStation 5 über den Abo-Dienst verfügbar sein.

Bildmaterial: Gitaroo Man via Mobygames