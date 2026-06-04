Bei der State of Play gab’s nix: So stehen die Chancen auf „Part 3“ beim Summer Game Fest

Bei der State of Play gingen „Final Fantasy“-Fans noch leer aus. Aber der finale und dritte Teil der Remake-Trilogie zu Final Fantasy VII könnte bereits morgen Abend offiziell enthüllt werden. Das behauptet zumindest der inzwischen als verlässlich geltende Branchen-Insider NateTheHate.

Auf eine Nachfrage im Reddit-Forum, ob der noch namenlose dritte Teil beim anstehenden Summer Game Fest zu sehen sein wird, äußerte sich der Insider konkret und sagte, er erwarte den Titel bei der morgigen Show.

Eine erneute Fan-Nachfrage wollte dann von Nate wissen, ob dies eine persönliche „Erwartung“ sei oder ob er konkret davon gehört habe. Die Antwort: Er habe davon gehört, dass das Spiel beim SGF vertreten sei.

Eine offizielle Ankündigung seitens Square Enix steht bislang zwar noch aus, doch in der Community laufen die Spekulationen um den finalen Untertitel – nach Remake und Rebirth – bereits auf Hochtouren.

Die zeitliche Planung für die erste Gameplay-Präsentation wäre durchaus passend. Erst gestern ist der Vorgänger Final Fantasy VII Rebirth für die Xbox Series sowie die Nintendo Switch 2 erschienen – mit einer passenden Review von uns.

Damit hat Square Enix die aktuelle Phase der Multiplattform-Veröffentlichungen der Reihe vorerst abgeschlossen. Morgen Abend ab 23:00 Uhr deutscher Zeit wissen wir voraussichtlich mehr, wenn das Summer Game Fest live ausgestrahlt wird.

Bildmaterial: Final Fantasy VII Rebirth, Square Enix