The Adventures of Elliot verzaubt Deutschland und erzielt beachtliche Erfolge

In den aktuellen deutschen Verkaufscharts kann The Adventures of Elliot: The Millennium Tales beachtliche Erfolge einstreichen. Derartige, doch auf den ersten Blick recht nischige Spiele platzieren sich meist in einzelnen Plattform-Rankings im Mittelfeld, manchmal auch auf dem Podium.

Aber der plattformübergreifend zweite Platz hinter Minecraft für die Switch ist schon ein ehrenwerter Einstieg in der Launchwoche, auch wenn in dieser ansonsten nicht besonders viel los war.

Das nostalgische RPG in HD-2D-Optik mit allerhand Zelda-Anleihen debütiert außerdem auf Rang eins der PS5- und „Switch 2“-Auswertung. Auf Switch 2 lässt Elliot immerhin Dauerbrenner Mario Kart World hinter sich. Und auf PS5 landet Elliot vor dem zweitbesten Neueinsteiger der Woche: EA Sports UFC 6.

EA Sports UFC 6 holt darüber hinaus Bronze in der Xbox-Series-Hitliste hinter Forza Horizon 6 und 007 First Light. In den Switch-Rankings schnappen sich Minecraft und Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden die Spitzenplätze. Für eine Spitzenposition in den plattformübergreifenden Charts, die Tomodachi Life in den letzten neun Wochen regelmäßig gebucht hatte, reicht es nicht mehr.

via GfK Entertainment, Bildmaterial: The Adventures of Elliot: The Millennium Tales, Square Enix, Claytechworks