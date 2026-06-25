The Adventures of Elliot verzaubt Deutschland und erzielt beachtliche Erfolge

In den aktuellen deutschen Verkaufscharts kann The Adventures of Elliot: The Millennium Tales beachtliche Erfolge einstreichen. Derartige, doch auf den ersten Blick recht nischige Spiele platzieren sich meist in einzelnen Plattform-Rankings im Mittelfeld, manchmal auch auf dem Podium.
Aber der plattformübergreifend zweite Platz hinter Minecraft für die Switch ist schon ein ehrenwerter Einstieg in der Launchwoche, auch wenn in dieser ansonsten nicht besonders viel los war.
Das nostalgische RPG in HD-2D-Optik mit allerhand Zelda-Anleihen debütiert außerdem auf Rang eins der PS5- und „Switch 2“-Auswertung. Auf Switch 2 lässt Elliot immerhin Dauerbrenner Mario Kart World hinter sich. Und auf PS5 landet Elliot vor dem zweitbesten Neueinsteiger der Woche: EA Sports UFC 6.
EA Sports UFC 6 holt darüber hinaus Bronze in der Xbox-Series-Hitliste hinter Forza Horizon 6 und 007 First Light. In den Switch-Rankings schnappen sich Minecraft und Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden die Spitzenplätze. Für eine Spitzenposition in den plattformübergreifenden Charts, die Tomodachi Life in den letzten neun Wochen regelmäßig gebucht hatte, reicht es nicht mehr.
via GfK Entertainment, Bildmaterial: The Adventures of Elliot: The Millennium Tales, Square Enix, Claytechworks
3 Kommentare
Bin auf das Spiel auch schon gespannt. Finde den Release-Preis etwas happig und warte da noch auf nen Discount (habe eh permanent zu viel zu zocken). Aber ansonsten hab ich schon Bock, weil gerade das mit den verschiedenen Zeitepochen und der Zivilisation, die sich darüber erstreckt, cool klingt. Das war auch dieser richtig starke Aspekt von Lacrimosa of Dhana, den Werdegang von Eternia über die Epochen zu sehen.
Dass es nicht schlecht anzukommen scheint ist da natürlich ebenfalls nett. Es ist immer gut, wenn große Publisher darin bestärkt werden, auch "kleinere" Projekte zu machen.
Verdient, tolle Atmosphäre, tolles Spiel. Ich hab’s mir zum Vollpreis geholt, das war's mir wert. Der zeitliche Umfang ist theoretisch nicht üppig, aber ich bin Genießer und Stunden alleine sind für mich kein Gradmesser.
Hab es heut komplett durchgezockt. Knapp 30 std. War ein echtes Highlight. Wirklich wunderschön gewesen. Hoffe auf einen 2ten Teil und das sich das Game super verkauft. Da kamen wirklich feelings auf wie bei ffvi damals. Hätte es nach Anspielen der Demo auch nie gedacht. Kann es nur jedem empfehlen der FF liebt bzw jrpg‘s