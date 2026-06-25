Der spirituelle Patapon-Nachfolger Ratatan rattert erst später los

Im Laufe der langen Entwicklung des spirituellen Patapon-Nachfolgers Ratatan gab es schon die ein oder andere schlechte Nachricht. Eine erste Demo kam bei Fans gar nicht gut an, der Early-Access wurde deshalb verschoben und ordentlich nachjustiert.

Später wurde bekannt, dass die Switch-Version ebenso wie die PS4-Version gestrichen wird. Pikant, weil Ratatan einst bei Kickstarter finanziert wurde und diese Versionen ein Teil der Kampagne waren. Heute gibt es die nächste „schlechte“ Nachricht.

So gaben Game Source Entertainment und Ratata Arts bekannt, dass das Rhythm-Roguelike von einer Veröffentlichung im Juli auf den 15. Oktober 2026 verschoben wird. „Derzeit arbeitet das Entwicklerteam weiter an Verbesserungen und konzentriert sich dabei vor allem auf die Erhöhung der Stabilität im Mehrspielermodus sowie die Behebung von Fehlern, basierend auf dem Feedback und den Rückmeldungen zur Steam-Early-Access-Version“, heißt es.

„Darüber hinaus werden auf verschiedenen Plattformen letzte Anpassungen vorgenommen, um ein stabiles Spielerlebnis zu gewährleisten.“ Damit alle Standards eingehalten werden, ist die Verschiebung notwendig. Als Entschädigung gibt es für bestehende Vorbestellungen die Deluxe-Edition-DLC-Codes.

Besonders interessant für SammlerInnen ist dabei die physische „Switch 2“-Version, die ihr hier bei Amazon* findet und die auf einer „echten“ Cartridge erscheinen wird, also nicht auf einer der unbeliebten Game Key Cards. Dafür kostet diese Fassung aber auch fünf Euro mehr als die PS5-Version*.

Bildmaterial: RATATAN, Game Source Entertainment, Ratata Arts, TVT