Das Remake Rayman Legends Retold soll in wenigen Tagen angekündigt werden

Schon länger gibt es Gerüchte rund um den gliedmaßenlosen Helden Rayman. Dabei steht ein Remake von Rayman Legends sowie ein weiterer Remake-Titel in der Diskussion. Jetzt gibt es einen glaubwürdigen Leak zum Remake von Rayman Legends mit dem Titel Rayman Legends Retold.

Rayman Legends Retold wird Berichten des glaubhaften Insiders billbil-kun zufolge von Ubisoft Montpellier entwickelt und bietet einen Online-Koop-Multiplayer-Modus für bis zu vier SpielerInnen. Das Spiel soll am 1. Oktober erscheinen, wobei physische Editionen für PlayStation 5 und Switch 2 für 39,99 Dollar erhältlich sein werden.

Das Spiel soll spätestens am 2. Juni angekündigt werden. Damit wird ein Bericht von Insider Gaming bestätigt. Raymans Design soll noch mal überarbeitet worden sein – jetzt mit zwei separaten Augen, mehr Details bei den Schuhen und Pulli-Schnüren, die zu einem Knoten gebunden sind – und verschiedenen neuen Skins.

Dazu kommen Designs aus klassischen Rayman-Spielen und Crossovers wie Astro Bot und Clair Obscur: Expedition 33. Der bekannte Leaker NatetheHate sagte, dass Rayman Legends Retold während der „State of Play“-Übertragung am 2. Juni angekündigt wird. Das wäre sicherlich ein passender Augenblick.

Vorerst müssen wir uns mit einer „Enhanced Edition“ von Rayman Origins zufriedengeben. Diese wurde versehentlich von Microsoft im Microsoft Store geleakt – und wieder zurückgezogen. Fans konnten jedoch Bilder davon auf Resetera verewigen.

via Gematsu, Bildmaterial: Mario + Rabbids Sparks of Hope, Ubisoft