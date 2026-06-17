Einer der beliebtesten „Studio Ghibli“-Klassiker bekommt eine neue Live-Action-Serie

Einer der bekanntesten Anime-Klassiker von Studio Ghibli soll eine weitere Neuinterpretation erhalten. Wie nun bekannt wurde, befindet sich eine Live-Action-Serie zu Kikis kleiner Lieferservice in Entwicklung.

Für das Projekt arbeiten Kadokawa, Wheels in Motion und die BBC zusammen. Einen Termin für die Veröffentlichung gibt es derzeit noch nicht. Geplant ist allerdings eine erste Staffel mit zehn Episoden, die jeweils rund 30 Minuten lang sein sollen.

Von Studio Ghibli zur Fernsehserie

Nach Angaben von Variety basiert die Geschichte auf dem gleichnamigen Roman von Eiko Kadono, der 2025 sein 40-jähriges Jubiläum feierte. Das erste Buch der Reihe diente bereits als Vorlage für den berühmten Studio-Ghibli-Film aus dem Jahr 1989.

Im Mittelpunkt steht die junge Hexe Kiki, die mit 13 Jahren ihre Heimat verlassen muss, um ein Jahr lang selbstständig in einer fremden Stadt zu leben. Dort nutzt sie ihren Besen, um einen Lieferservice aufzubauen und ihren Platz in der Welt zu finden.

Für die Drehbücher der neuen Serie zeichnet Irena Brignull verantwortlich. Sie arbeitete zuvor unter anderem an den Filmen The Boxtrolls und Der kleine Prinz und veröffentlichte außerdem die Jugendbuchreihe Hawkweed.

Nicht die erste Realverfilmung

Tatsächlich betritt die neue Serie kein völlig neues Terrain. Bereits 2014 erschien in Japan eine Live-Action-Verfilmung von Kikis kleiner Lieferservice. Darüber hinaus wurde die Geschichte in den vergangenen Jahren mehrfach als Musical und Bühnenstück adaptiert.

Die geplante BBC-Serie dürfte jedoch die bislang umfangreichste Realumsetzung der Vorlage werden. Während der Studio-Ghibli-Film bis heute zu den beliebtesten Werken des berühmten Animationsstudios zählt, bleibt abzuwarten, wie die magische Geschichte rund um Kiki in einer zehnteiligen Serienfassung umgesetzt wird.

via Siliconera, Bildmaterial: Studio Ghibli