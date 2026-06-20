Neues Update bringt langersehntes Feature für Digimon Story: Time Stranger

Im vergangenen Oktober erschien mit Digimon Story: Time Stranger der neueste Teil des Franchises, der nicht nur uns, sondern auch viele Fans erfreute. Damit noch mehr Fans in den Genuss des Rollenspiels gelangen können, wird Bandai Namco in wenigen Wochen eine Portierung für Switch und Switch 2 veröffentlichen.

Für die beiden Konsolen gibt es inzwischen eine Demo und die „Switch 2“-Version bringt einen Leistungs- und Qualitätsmodus mit sich. Die Nintendo Switch 2 unterstützt im Dock 4K, HDR und bis zu 30 fps. Im Handheld-Modus bietet der Qualitätsmodus 1080p und bis zu 30 fps mit HDR.

Der Leistungsmodus zielt dagegen sowohl im Docked- als auch im Handheld-Betrieb auf 1080p und bis zu 60 fps ab, bietet aber kein HDR. Mit etwas Verzögerung sollen die Verbesserungen auch für die anderen Konsolenversionen von PlayStation 5 und Xbox Series nachgereicht werden.

Verbesserte Digifarm

Kurz vor dem Erscheinen der neuen Versionen – genauer gesagt am 9. Juli – veröffentlicht Bandai Namco ein kostenloses Update für Time Stranger, auf das die Fans teilweise schon lange gewartet haben. Das Update bringt unter anderem das spielbare Digimon Terriermon Assistant und einen Foto-Modus beim Erkunden mit sich.

Das Beste an dem Update wird jedoch sicherlich sein, dass ihr ein zusätzliches Fenster in der Digifarm erhalten werdet, mit dem ihr die Digitations-Voraussetzungen innerhalb der Farm nachschauen könnt. Damit muss man die Farm nicht mehr verlassen, um die passenden Werte nachzuschauen, sondern kann dies bequemer erledigen.

Digimon Story: Time Stranger erscheint am 10. Juli 2026 für Nintendo Switch auf einer Cartridge*. Die am selben Tag erscheinende „Switch 2“-Version wird es mit einer Game Key Card „physisch“ im Laden geben.

via RPG Site, Bildmaterial: Digimon Story: Time Stranger, Bandai Namco, Media.Vision