Gibt’s auch nicht oft: Propaganda-RPG erhält ein Jahr später noch deutsche Texte

Wir hatten im letzten Jahr einige Male über The Great Villainess: Strategy of Lily berichtet, das seit Juli 2025 für PC-Steam verfügbar ist. Und die heutige Meldung ist uns dann noch einen weiteren Beitrag wert. Denn dass ein nischiges RPG nach einem Jahr noch deutsche Texte nachgepatcht bekommt, ist doch eher selten.

So geschieht es jetzt mit dem rundenbasierten RPG, das neben deutschen auch französische Sprachoptionen erhält und zur Feier mit einem Nachlass von 35 Prozent bei Stream verfügbar ist. Das Spiel kostet somit nur 18,84 Euro.

In The Great Villainess: Strategy of Lily (von Alliance Arts) dreht sich alles um die Herzogin Scarlet, die zu Unrecht des Mordes am König beschuldigt wurde und vom Imperial Kingdom zum Tode verurteilt wurde. Kurz bevor das Urteil vollstreckt werden kann, taucht die zeitreisende Livestreamerin Lily aus der Zukunft auf und rettet Scarlet mit ihrem Luftschiff Streamship vor der Guillotine.

Gemeinsam machen sich die beiden auf, um die Wahrheit ans Licht zu bringen und Scarlet von den falschen Anschuldigungen zu befreien. Im Mittelpunkt der Kämpfe steht ein ungewöhnlicher Ansatz: Mit Lilys moderner Technologie in einer Ära vor dem Internet werden Propaganda und Desinformation vom Himmel aus über euer Übertragungs-Luftschiff verbreitet.

Klingt alles verrückt. Funktioniert aber: Die so beeinflussten feindlichen Generäle lassen sich dazu bringen, ihre Truppen umzupositionieren, Schwachstellen freizulegen und so den eigenen Sieg zu ermöglichen. Mit geschickt platzierten Informationen lassen sich Zweifel säen, die Moral der Gegner schwächen und im besten Fall sogar deren Überläufer gewinnen.

Bildmaterial: The Great Villainess: Strategy of Lily, Alliance Arts, One or EIGHT, WSS playground