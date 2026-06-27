Nintendo spricht über DS- und 3DS-Spiele auf der „Switch 2“ – aber lässt Fans weiter warten

Seit Jahren wünschen sich viele Fans, dass Nintendo DS- und Nintendo 3DS-Spiele ihren Weg auf die Nintendo Switch 2 finden. Im Rahmen der diesjährigen Hauptversammlung wurde Nintendo-Präsident Shuntaro Furukawa anscheinend nun genau dazu befragt. Wie zu erwarten blieb eine konkrete Antwort allerdings aus.

Wahrscheinlich, nach Angaben von BesucherInnen der Veranstaltung und aufgefasst von My Nintendo News, fragte ein Aktionär, ob DS- und 3DS-Titel künftig Teil der Nintendo Classics werden und somit spielbar auf der „Switch 2“.

Furukawa soll darauf geantwortet haben: „Ich kann Ihre Frage nicht konkret beantworten, aber wir arbeiten daran, unseren wertvollen Katalog so weit wie möglich auf aktueller Hardware spielbar zu machen.“ Eine offizielle Mitschrift dieser Aussage liegt von Nintendo derzeit allerdings noch nicht vor.

Der gut vernetzte Twitter-Account NStyles soll aber auch dafür bekannt sein, von diesen Veranstaltungen zu berichten. Die Aussagen decken sich mit denen von vorher.

Gerüchte halten sich schon seit Längerem

Sollte sich die Aussage bestätigen, wäre sie zumindest ein weiteres Zeichen dafür, dass Nintendo seine älteren Spiele auch künftig auf aktueller Hardware verfügbar machen möchte. Ob dazu tatsächlich auch Nintendo DS- oder Nintendo 3DS-Titel gehören, bleibt aber weiterhin offen.

Gerüchte rund um das Thema gibt es schon seit längerer Zeit. Erst im Oktober 2025 sorgten Patente für Spekulationen, die auf eine mögliche Lösung zur Unterstützung von DS- oder 3DS-Spielen hindeuten könnten. Offiziell bestätigt hat Nintendo entsprechende Pläne bislang allerdings nicht. Fans der beiden Handhelds müssen sich also wohl noch etwas gedulden.

Welches DS- oder Nintendo 3DS-Spiel würdet ihr gerne auf der Switch nachholen oder nochmal spielen?

via My Nintendo News, Bildmaterial: Nintendo