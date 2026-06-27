Die Zahlen von The Adventures of Elliot in Japan sind ein zweischneidiges Schwert

Wir blicken auf die aktuellen japanischen Verkaufscharts der Woche vom 15. Juni bis zum 21. Juni 2026. Wir blicken mit Spannung auf die Zahlen von The Adventures of Elliot: The Millennium Tales, das in Deutschland ziemlich beachtlich eingestiegen ist.

Im Heimatland Japan sollte das also noch besser aussehen, oder? Aber die Zahlen von „Elliot“ erweisen sich als zweischneidiges Schwert. Zunächst zu den nackten Zahlen: Die PS5-Version hat sich in der Launchwoche im japanischen Handel 14.843 Mal verkauft, auf die „Switch 2“-Version entfallen weitere 23.674 Einheiten.

Das bedeutet den dritten und vierten Platz in den Charts, kumuliert hätte es sogar für den ersten Platz gereicht. Sieht eigentlich ganz okay aus, aber: Selbst Octopath Traveler 0, das auf einer Mobile-Vorlage basiert, verkaufte sich knapp 60.000 Mal. Game Data Library weiß: Es war der schlechteste Launch eines HD-2D-Games in Japan bisher. Und das hat auch einen Grund.

Der lässt sich vor allem im Fehlen einer Switch-Version finden. Alle bisherigen HD-2D-Spiele erschienen für oder auch für Nintendo Switch. „Elliot“ hingegen nur für Switch 2 und PS5. Wie die Zahlen mit einer Switch-Version ausgesehen hätten, darüber lässt sich freilich nur spekulieren. Dragon Quest I & II HD-2D Remake (November 2025) verkaufte sich aber beispielsweise in einer Ratio von fast 3:1 für Switch bzw. Switch 2.

Switch 2 knackt die nächste Konsole

Im Moment liegt’s schlicht noch an der Hardwarebasis, doch die steigt auch im Falle der Switch 2 rasant. In der letzten Woche hat die Switch 2 mal wieder eine Konsole nach Gesamtverkaufszahlen eingeholt. Die Switch 2 hat sich nach knapp einem Jahr in Japan häufiger verkauft als die Base-PS5.

Die aktuelle Top 10:

[NSW] Tomodachi Life (Nintendo, 04/16/26) – 34.957 (1.382.027) [NSW] Powerful Pro Baseball 2026-2027 (06/11/26) – 28.409 (129.385) [SW2] The Adventures of Elliot (Square Enix, 06/18/26) – 23.674 (New) [PS5] The Adventures of Elliot (Square Enix, 06/18/26) – 14.843 (New) [SW2] Pokémon Pokopia (TPC, 03/05/26) – 7.073 (1.064.055) [SW2] eFootball Kick-Off! (Konami, 06/03/26) – 6.835 (35.025) [SW2] Mario Kart World (Nintendo, 06/05/25) – 4.289 (2.974.785) [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) – 3.449 (4.225.771) [SW2] Yoshi and the Mysterious Book (05/21/26) – 3.403 (68.205) [SW2] Kirby Air Riders (Nintendo, 11/20/25) – 3.332 (540.388)

Die Hardware-Charts:

Switch 2 – 26.435 (5.940.500)

PS5 Digital – 8.024 (1.324.185)

Switch OLED – 2.619 (9.593.258)

Switch Lite – 2.446 (6.981.943)

PS5 Pro – 1.165 (364.374)

Switch – 402 (20.302.138)

PlayStation 5 – 260 (5.920.682)

Xbox Series X – 217 (327.837)

Xbox X Digital – 217 (32.455)

Xbox Series S – 29 (342.474)

via Gematsu, Bildmaterial: The Adventures of Elliot: The Millennium Tales, Square Enix, Claytechworks