Die Zahlen von The Adventures of Elliot in Japan sind ein zweischneidiges Schwert

Wir blicken auf die aktuellen japanischen Verkaufscharts der Woche vom 15. Juni bis zum 21. Juni 2026. Wir blicken mit Spannung auf die Zahlen von The Adventures of Elliot: The Millennium Tales, das in Deutschland ziemlich beachtlich eingestiegen ist.
Im Heimatland Japan sollte das also noch besser aussehen, oder? Aber die Zahlen von „Elliot“ erweisen sich als zweischneidiges Schwert. Zunächst zu den nackten Zahlen: Die PS5-Version hat sich in der Launchwoche im japanischen Handel 14.843 Mal verkauft, auf die „Switch 2“-Version entfallen weitere 23.674 Einheiten.
Das bedeutet den dritten und vierten Platz in den Charts, kumuliert hätte es sogar für den ersten Platz gereicht. Sieht eigentlich ganz okay aus, aber: Selbst Octopath Traveler 0, das auf einer Mobile-Vorlage basiert, verkaufte sich knapp 60.000 Mal. Game Data Library weiß: Es war der schlechteste Launch eines HD-2D-Games in Japan bisher. Und das hat auch einen Grund.
Der lässt sich vor allem im Fehlen einer Switch-Version finden. Alle bisherigen HD-2D-Spiele erschienen für oder auch für Nintendo Switch. „Elliot“ hingegen nur für Switch 2 und PS5. Wie die Zahlen mit einer Switch-Version ausgesehen hätten, darüber lässt sich freilich nur spekulieren. Dragon Quest I & II HD-2D Remake (November 2025) verkaufte sich aber beispielsweise in einer Ratio von fast 3:1 für Switch bzw. Switch 2.
Switch 2 knackt die nächste Konsole
Im Moment liegt’s schlicht noch an der Hardwarebasis, doch die steigt auch im Falle der Switch 2 rasant. In der letzten Woche hat die Switch 2 mal wieder eine Konsole nach Gesamtverkaufszahlen eingeholt. Die Switch 2 hat sich nach knapp einem Jahr in Japan häufiger verkauft als die Base-PS5.
Die aktuelle Top 10:
- [NSW] Tomodachi Life (Nintendo, 04/16/26) – 34.957 (1.382.027)
- [NSW] Powerful Pro Baseball 2026-2027 (06/11/26) – 28.409 (129.385)
- [SW2] The Adventures of Elliot (Square Enix, 06/18/26) – 23.674 (New)
- [PS5] The Adventures of Elliot (Square Enix, 06/18/26) – 14.843 (New)
- [SW2] Pokémon Pokopia (TPC, 03/05/26) – 7.073 (1.064.055)
- [SW2] eFootball Kick-Off! (Konami, 06/03/26) – 6.835 (35.025)
- [SW2] Mario Kart World (Nintendo, 06/05/25) – 4.289 (2.974.785)
- [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) – 3.449 (4.225.771)
- [SW2] Yoshi and the Mysterious Book (05/21/26) – 3.403 (68.205)
- [SW2] Kirby Air Riders (Nintendo, 11/20/25) – 3.332 (540.388)
Die Hardware-Charts:
- Switch 2 – 26.435 (5.940.500)
- PS5 Digital – 8.024 (1.324.185)
- Switch OLED – 2.619 (9.593.258)
- Switch Lite – 2.446 (6.981.943)
- PS5 Pro – 1.165 (364.374)
- Switch – 402 (20.302.138)
- PlayStation 5 – 260 (5.920.682)
- Xbox Series X – 217 (327.837)
- Xbox X Digital – 217 (32.455)
- Xbox Series S – 29 (342.474)
via Gematsu, Bildmaterial: The Adventures of Elliot: The Millennium Tales, Square Enix, Claytechworks
3 Kommentare
Also etwas so, wie ich erwartet hatte, auch wenn ich mir wünschte, dass die Zahlen besser wären. Als neue Marke ist es nie so richtig leicht und die Switch 2 ist eben noch ein frischen System. Auch wenn Elliot qualitativ, von dem was man liest, durchaus die Qualität für einen Systemseller haben könnte, ist es das leider nicht.
Man kann nur hoffen, dass der Funke nochmal erneut entfacht wird, sobald sich mehr Systeme abgesetzt haben in einigen Jahren.
Ich weiß auch wirklich nicht, obs so schlau war die Switch komplett wegzulassen. Aber naja ich schätze mal, dass da Nintendo Square Enix überredet hat.
Mit den digitalen Zahlen, wirds sicherlich immerhin um die 50-60k an Verkaufszahlen haben. Es ist wenigstens ein Anfang und ich hoffe sehr Square Enix war sich dessen bewusst und wird nicht später verkünden, dass es sich unter den Erwartungen verkauft hat.
Das wäre einfach unfair, wo man nun mal wieder so ein tolles frisches Projekt auf dem Boden gestampft hat.^^
Man muss aber auch noch anmerken, dass die Zahlen in Japan zur Zeit generell sehr eingebrochen sind. Das sieht man ja besonders bei den Konsolen.^^
Leider dann auch schon wieder über 23.000 GKC's, die alleine in Japan verkauft wurden. Naoki Hamaguchi wird sich bestätigt fühlen.
Elliot hätte eindeutig noch auf die erste Switch gemusst. Für eine ganz neue Videospiel-IP sind die Zahlen sicherlich noch ganz in Ordnung. Weil man ja weiß, die digitalen Absätze des Spiels werden sich vermutlich in nem ähnlichen Spektrum befinden. Die Retail-Verkäufe haben da auch in Japan halt nicht mehr die größte Aussagekraft.
Ah war auch wieder nur so ne physische Scam Version? Selbst in Japan? Ja gut, dann muss man bei den digitalen Zahlen wohl noch mehr drauf rechnen, als ich nun dachte, was die Zahlen dann nochmal in ein besseres Gesamtlicht bringen.
Leider hat dann, selbst wenn Elliot ein Erfolg war, das Ganze so wieder einen bittere Beigeschmack... Die Switch 2 hat echt eine furchtbare Zeit für Videospiele etabliert...