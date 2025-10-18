Es gibt neue Hinweise für die Ankunft von „Nintendo DS“-Klassikern auf der Switch

Gerüchte rund um mögliche „Nintendo DS“-Spiele auf der Nintendo Switch 2 halten sich schon länger – jetzt bekommen sie neuen Auftrieb. Wie aufmerksame Fans entdeckt haben, hat Nintendo ein neues Patent eingereicht, das ziemlich deutlich in Richtung einer Dualscreen-Emulation deutet.

Das Patent beschreibt verschiedene Ansätze, wie man das klassische Doppelscreen-System des Nintendo DS auf einer modernen Konsole umsetzen könnte. Eine Variante zeigt ein „Picture-in-Picture“-System, bei dem der zweite Bildschirm als kleines Fenster eingeblendet wird.

Eine andere Idee sieht vor, dass beide Bildschirme parallel laufen, zwischen denen man schnell wechseln kann – was vor allem für Menüs oder Karten nützlich wäre. Noch ist das Ganze natürlich nicht offiziell bestätigt, aber die Hinweise verdichten sich.

Kommt der DS in die „Switch Online“-Bibliothek?

Schon seit Jahren erweitert Nintendo seine Switch-Online-Bibliothek um Retro-Systeme – vom NES über den Game Boy bis zum N64. Der DS, einer der erfolgreichsten Handhelds aller Zeiten, fehlte bislang allerdings auffällig. Allerdings: Unternehmen registrieren solche Patente (wie auch Trademarks) ständig. Nicht zwingend werden sie auch realisiert.

Ob wir also bald z. B. Pokémon HeartGold und SoulSilver, Zelda: Phantom Hourglass/Spirit Tracks (2015 für die inzwischen geschlossene Wii U Virtual Console veröffentlicht) oder andere DS-Highlights auf der neuen Nintendo Konsole erleben dürfen, bleibt abzuwarten. Wäre euch ein DS-Angebot auf der Switch 2 wichtig – oder bleibt ihr lieber beim Original mit Stylus und Klappmechanik?

via The Gamer, Bildmaterial: Zelda: Phantom Hourglass, Nintendo