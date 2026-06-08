Die neusten Wertungen der japanischen Famitsu mit Batman und Baseball

Die Wertungen aus der aktuellen Ausgabe des japanischen Famitsu-Magazins sind veröffentlicht worden. Zu den Titeln, die wie üblich von vier Rezensenten unabhängig voneinander getestet wurden, gehört diesmal unter anderem LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters.

LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters (PS5, Xbox Series) – 8/8/9/9 [34/40]

Powerful Pro Baseball 2026-2027 (PS4, Switch) – 8/9/8/9 [34/40]

Mina the Hollower (PS5, Xbox Series, Switch 2, Switch) – 8/8/8/8 [32/40]

via Nintendo Everything, Bildmaterial: LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters, Warner Bros, TT Games