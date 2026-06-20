Arc System Works präsentiert euch in einem Showcase Informationen zu deren Titeln

Derzeit arbeitet Arc System Works unter anderem an Marvel Tōkon: Fighting Souls, welches am 6. August für PlayStation 5 und PC erscheinen soll. Was das Entwicklerstudio sonst noch plant und zukünftig veröffentlichen möchte, erfährt man eventuell am 24. Juni um 23:00 Uhr deutscher Zeit.

An diesem Tag findet das Arc System Works Showcase 2026 statt. Dort werden die neuesten Informationen zu den Titeln aus dem Hause Arc System Works präsentiert. Darunter fallen eventuell Titel wie Guilty Gear Strive und Demon’s Night Fever. Die Präsentation kann auf YouTube verfolgt werden.

Kurz nach dem Showcase wird das japanische Entwicklerstudio ebenfalls auf der diesjährigen Anime Expo in Los Angeles vertreten sein. Auf der vom 2. bis 5. Juli stattfindenden Messe wird das Studio ein Panel veranstalten und unter anderem einen neuen, noch unangekündigten Titel im Anime-Stil präsentieren. Vielleicht wird dieser Titel bereits im Showcase vorgestellt.

via Gematsu, Bildmaterial: Guilty Gear -Strive-, Bandai Namco, Arc System Works