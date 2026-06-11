Die Sammler-Editionen zu Persona und Fire Emblem könnt ihr jetzt vorbestellen

Sie brauchen Platz und kosten allerhand Geld. Und doch kommen viele Fans nicht an ihnen vorbei: Sammler-Editionen zu ihren Lieblingsspielen. Zwei dieser „Collector’s Editions“ wurden in den letzten Tagen zu Persona 4 Revival und Fire Emblem: Fortune’s Weave vorgestellt.

Die Collector’s Edition zu Persona 4 Revival könnt ihr jetzt bei Amazon* für PS5 vorbestellen. Und auch die Dagdanische Edition zu Fire Emblem ist bei Amazon* jetzt vorbestellbar. Preislich liegen beide Editionen übrigens über 100 Euro auseinander.

Diese Sonderedition enthält ein Steelbook, Charakterkarten, eine Karte von Dagda sowie ein rund 200 Seiten starkes Artbook. Im deutschen Nintendo Store* ist die Sammler-Edition mit 109,99 Euro gelistet – aber aktuell nicht mehr vorbestellbar. Amazon ruft derzeit 10 Euro mehr auf. Eine Standard Edition* zu Fire Emblem gibt’s natürlich auch.

Darüber können Persona-Fans aber nur lachen. Die Sammler-Edition zu Persona 4 Revival schlägt mit 249,99 Euro zu Buche. Neben dem Hauptspiel enthält sie ein Artbook, ein Steelbook, spezielle Tastenkappen und einen Schlüsselanhänger. Das Herzstück der Sammlung dürfte jedoch die Statue des Protagonisten (Yu) gemeinsam mit Izanagi sein.

Sollte die Edition bei Amazon vergriffen sein, habt ihr mit Media Markt* eine Alternative. Bei Amazon* findet ihr außerdem auch eine Standard Edition zur Persona-Neuauflage. Und nun viel Spaß beim Vorbestellen … und Platz suchen.

Bildmaterial: Fire Emblem: Fortune’s Weave, Nintendo, Intelligent Systems