Die Sammler-Editionen zu Persona und Fire Emblem könnt ihr jetzt vorbestellen

Sie brauchen Platz und kosten allerhand Geld. Und doch kommen viele Fans nicht an ihnen vorbei: Sammler-Editionen zu ihren Lieblingsspielen. Zwei dieser „Collector’s Editions“ wurden in den letzten Tagen zu Persona 4 Revival und Fire Emblem: Fortune’s Weave vorgestellt.
Die Collector’s Edition zu Persona 4 Revival könnt ihr jetzt bei Amazon* für PS5 vorbestellen. Und auch die Dagdanische Edition zu Fire Emblem ist bei Amazon* jetzt vorbestellbar. Preislich liegen beide Editionen übrigens über 100 Euro auseinander.
Diese Sonderedition enthält ein Steelbook, Charakterkarten, eine Karte von Dagda sowie ein rund 200 Seiten starkes Artbook. Im deutschen Nintendo Store* ist die Sammler-Edition mit 109,99 Euro gelistet – aber aktuell nicht mehr vorbestellbar. Amazon ruft derzeit 10 Euro mehr auf. Eine Standard Edition* zu Fire Emblem gibt’s natürlich auch.
Darüber können Persona-Fans aber nur lachen. Die Sammler-Edition zu Persona 4 Revival schlägt mit 249,99 Euro zu Buche. Neben dem Hauptspiel enthält sie ein Artbook, ein Steelbook, spezielle Tastenkappen und einen Schlüsselanhänger. Das Herzstück der Sammlung dürfte jedoch die Statue des Protagonisten (Yu) gemeinsam mit Izanagi sein.
Sollte die Edition bei Amazon vergriffen sein, habt ihr mit Media Markt* eine Alternative. Bei Amazon* findet ihr außerdem auch eine Standard Edition zur Persona-Neuauflage. Und nun viel Spaß beim Vorbestellen … und Platz suchen.
Bildmaterial: Fire Emblem: Fortune’s Weave, Nintendo, Intelligent Systems
5 Kommentare
Hab die CE zum neuen Fire Emblem gestern im Nintendo Store vorbestellt (seit wann lassen die einen eigentlich Vorbestellungen mit PayPal bezahlen?). Das ist, was ich mir unter einer CE vorstelle, inklusive des qualitativen Artbooks.
Wenn ich mir da P4 anschaue, sehe ich eine CE mit unnötigen Inhalten. Ich frage mich jedes Mal, warum? Viele Leute wollen Artbooks und die komischen Blechbüchsen (außer mir, ich finde die hässlich) und keine Figuren und anderen Schnickschnack. Wieso packt man dann solche Dinge mit rein, für die doch gar keine Nachfrage besteht? Das ist selbst aus wirtschaftlicher Sicht unsinnig.
Man kann schon eine ganze Weile, ich würde sagen mehrere Monate, mit PayPal vorbestellen!
FE CE ist vorbestellt. Die P4 CE ist mir egal. 😬
Mich sprechen beide CEs nicht so an. P4 hat zu viel, was mich nicht so anspricht und nen zudem zu hohen Preis. N Artbook geht für mich eigentlich immer, aber da warte ich lieber auf eins was hundertpro solo kommt.
Und in der CE von FE interessiert mich eigentlich auch nur das Artbook und der Releasetermin ist für mich einfach ein bisschen unglücklich. Im September stehen neben der einen CE, die ich mir da hole noch einige Anschaffungen an. Werde daher vermutlich erst im Oktober dann die Standard Version holen.
Habe mir auch die Fire Emblem CE bestellt (Mittagspause sei dank), geht preislich noch klar. Freue mich hier auch auf das Artbook.