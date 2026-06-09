Mina the Hollower knackt weiteren Meilenstein – aber das soll erst der Anfang sein

Das Indie-Spiel Mina the Hollower von Yacht Club Games ist derzeit das am besten bewertete Videospiel des Jahres. Inzwischen heißt es ja oft, ein gutes Spiel sei kein Garant mehr für gute Verkaufszahlen. Im Falle von Mina the Hollower ist auf die alte Regel aber noch Verlass.

Schon an den ersten drei Verkaufstagen konnte Mina the Hollower die stabile Zahl von 300.000 verkauften Einheiten vermelden. Heute nun konnte Yacht Club Games die „halbe Million“ vermelden. Man zeigt sich „völlig umgehauen“ von den Zahlen. Das Abenteuer habe erst begonnen.

Mina the Hollower ist nach langer Warte- und Entwicklungszeit seit dem 29. Mai für PlayStation 5, Xbox Series, Switch und Switch 2 sowie PCs erhältlich.

Beachtliche Zahlen nach langer Entwicklung

Insgesamt dauerte die Entwicklung des Spiels mehr als sechs Jahre, was einen entscheidenden Wendepunkt für das Entwicklerstudio darstellte. Es ging sogar so weit, dass das Studio ein geplantes zweites Projekt auf Eis legen und einen Großteil der Geldreserven aufbrauchen musste. Es ging sogar so weit, dass die Entwickler das Spiel als „Make or Break“-Game beschrieben haben. Wenn Mina the Hollower also gefloppt wäre, dann hätte es für Yacht Club Games (Shovel Knight) schlecht ausgesehen.

Gegenüber Bloomberg äußerte sich Sean Velasco, Mitbegründer und Leiter von Yacht Club Games, begeistert über die Resonanz der Kritiken. Die starken Verkaufszahlen bedeuteten, dass Yacht Club zumindest vorerst weiterarbeiten könne, ohne Stellen abbauen oder externe Investitionen in Anspruch nehmen zu müssen, so Velasco.

Obwohl die ersten Verkaufszahlen für das Retro-Abenteuer beeindruckend sind, führte Velasco weiter aus, habe er gehofft, dass die Zahlen noch höher ausfallen würden. „Ich frage mich, warum das Spiel mit den besten Kritiken des Jahres 2026 nicht das meistverkaufte Spiel ist, und das spornt mich richtig an, diese Lücke zu schließen“, so Velasco.

via Bloomberg, Bildmaterial: Mina the Hollower, Yacht Club Games