Eine Enthüllung des Summer Game Fest ist schon dahin – und es geht um Star Wars

Der Veröffentlichungstermin für das kommende Strategiespiel Star Wars Zero Company ist bereits vor der eigentlichen Gameplay-Premiere im Netz gelandet. Der Titel, der erstmals im April 2025 auf der Star Wars Celebration angekündigt wurde, wird von Bit Reactor in Zusammenarbeit mit Respawn Entertainment entwickelt, während Electronic Arts als Publisher fungiert.

Der offizielle Twitter-Account des Summer Game Fest hatte erst am Mittwoch verkündet, dass die weltweite Gameplay-Premiere des Singleplayer-Taktikspiels während der Hauptshow am Freitag ausgestrahlt wird und es neue Informationen geben soll.

Nun kam der als äußerst verlässlich geltende Insider billbil-kun via Dealabs dem Event allerdings zuvor. Laut seinen Informationen wird Star Wars Zero Company am 27. August 2026 für PlayStation 5, Xbox Series und PC erscheinen. Billbil-kun bezieht seine Informationen ganz offensichtlich aus dem Handel – und liegt nahezu nie daneben.

Darüber hinaus nannte der Leaker bereits Details zu den Preisen und Editionen. Die Standard-Edition soll 49,99 US-Dollar für PC und 59,99 US-Dollar für Konsolen kosten. Zudem ist eine rein digitale Deluxe Edition für 59,99 US-Dollar (PC) bzw. 69,99 US-Dollar (Konsole) geplant, für die es auch eine separate Upgrade-Möglichkeit geben soll.

Welche zusätzlichen Inhalte die Deluxe-Fassung bietet, ist noch unklar. Einen Vorabzugang (Early Access) wird es laut dem Insider diesmal jedoch nicht geben. Ob diese Informationen Tatsachen entsprechen werden, werden wir spätestens am Freitag zum Summer Game Fest erfahren, doch Star-Wars-Fans können sich bereits jetzt freuen. Oder auch ärgern – denn eine Überraschung ist damit schon mal dahin.

Bildmaterial: Star Wars Zero Company, Electronic Arts, Bit Reactor, Respawn Entertainment