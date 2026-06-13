Dank Lucy und Rebecca: Cyberpunk verhilft Wuthering Waves zu Steam-Rekord

Das Update 3.4 von Wuthering Waves, das am 8. Juni erschien, wurde von Fans lange erwartet. Das Update mit einer großen Kollaboration mit der Anime-Serie Cyberpunk: Edgerunners von CD Projekt Red und Studio Trigger wurde vor einem Jahr angekündigt und fügt sich trotz aller Unterschiede überraschend gut ins Spiel ein.

Das Doppelpack aus Lucy und Rebecca – beliebten Edgerunners-Charakteren, die nun als spielbare Kämpferinnen im Open-World-Action-RPG von Entwickler Kuro Games verfügbar sind – hat dafür gesorgt, dass die Steam-Version des Spiels neue Spielerrekorde erreicht hat.

Laut SteamDB lag der Spielerhöchststand am 8. Juni bei 49.497 gleichzeitigen SpielerInnen, was für die Top 30 der Plattform reicht. Der vorherige Höchststand von 40.721 SpielerInnen wurde erst vor wenigen Monaten mit Update 3.0 erreicht – welche eine neue Region, neue Charaktere, Minigames und viele In-Game-Boni brachte.

Natürlich sind die Zahlen von Steam alleine nicht aussagekräftig. Wuthering Waves ist erst seit April 2025 auf Steam verfügbar, obwohl die Erstveröffentlichung bereits im Mai 2024 stattfand und daher noch viele den Nicht-Steam-Launchern nutzen oder auf Playstation 5 und Mobilgeräte nutzen, wo es ebenfalls eine große Fanbasis hat.

Auf der PS5 wurde es von der Community zum GOTY gewählt, auf den Mobilplattformen gehört es zu den 20 einnahmestärksten Gacha-Titeln. Dennoch zeigen die Zahlen zeigen einen Trend: Die Kollaboration kommt super an, sowohl bei Fans von Wuthering Waves als auch bei Fans von Cyberpunk: Edgerunners.

Fans und CDPR gleichermaßen beeindruckt

Die Edgerunners-Inhalte scheinen für viele der entscheidende Anstoß gewesen zu sein, das Spiel auszuprobieren oder nach einer längeren Pause zurückzukehren. Auch bestehende SpielerInnen reagieren offenbar positiv auf die Kollaboration.

Vor allem Fans von Edgerunners loben die inhaltliche Tiefe der Anime-inspirierten Elemente, die weit über das bloße Ausstatten von Lucy und Rebecca mit neuen Waffen hinausgehen. Dazu kommt, dass die Story von Cyberpunk: Edgerunners aufgegriffen und in Teilen weitererzählt wird, was die Wartezeit auf die zweite Staffel des Anime erträglicher macht.

Cyberpunk-2077-Questdesigner und Associate Game Director von Cyberpunk 2, Paweł Sasko, zeigt sich beeindruckt: „Wir haben in der Vergangenheit viele Kollaborationen gemacht, kleine und große, und ich habe noch nie eine so verrückte Reaktion aus der Community gesehen. Mich beeindruckt die Tiefe und Qualität von Cosplays, Artworks und Memes. Wuwa und Kuro können sich wirklich glücklich schätzen, eine so leidenschaftliche und engagierte Spielerschaft zu haben.“

via GamesRadar, Bildmaterial: Wuthering Waves, Kuro Games