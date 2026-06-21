In 13 Ländern ganz oben: Pokémon Champions legt einen starken Mobile-Start hin

Auf der Nintendo Switch lief der Start von Pokémon Champions bekanntlich nicht ganz reibungslos. Technische Probleme und ein insgesamt eher holpriger Launch sorgten damals für Kritik. Dem Erfolg auf Smartphones scheint das allerdings kaum geschadet zu haben. Denn auf iPhone und Co. ist das neue Pokémon-Kampfspiel jetzt offenbar richtig stark gestartet.

Starker Mobile-Start in mehreren Ländern

Wie Daten von Sensor Tower und aufbereitet durch Pocket Gamer zeigen, war Pokémon Champions am Tag seines Mobile-Starts am 17. Juni in insgesamt 13 Ländern das meistgeladene Spiel im Apple App Store. Dazu zählen unter anderem die USA und Japan, aber auch Südkorea, Taiwan, Thailand, Spanien, Italien und Brasilien.

Darüber hinaus schaffte es das Spiel in 29 weiteren Ländern in die Top 5 der Download-Charts. In den allgemeinen iPhone-App-Store-Rankings hielt sich Pokémon Champions einen Tag später immer noch in neun Ländern auf Platz 1.

Für Android gibt es aktuell zwar noch keine vergleichbaren Download-Zahlen, allerdings kommt das Spiel im Google Play Store bereits auf über 21.000 Bewertungen bei einem Durchschnitt von 4,4 Sternen.

Event, Cross-Play und Pokémon-Transfer als Zugpferde

Zum Start auf dem Smartphone hat die Pokémon Company außerdem direkt ein passendes Event gestartet. SpielerInnen können sich derzeit Raichu sowie die beiden zugehörigen Mega-Steine sichern. Die Aktion läuft noch bis zum 2. September und kann übrigens auch in der Switch-Version eingelöst werden.

Pokémon Champions unterstützt nämlich plattformübergreifende Speicherstände und Cross-Play. Wer möchte, kann also mit demselben Team auf Nintendo Switch und Smartphone weiterspielen.

Über Pokémon HOME lassen sich die Kreaturen aus den Hauptspielen und sogar aus Pokémon GO übertragen. Alternativ setzt Champions für Neulinge auch auf ein Rekrutierungssystem, bei dem regelmäßig neue Pokémon zur Auswahl stehen. Was für die Zukunft des Spiels geplant ist, verriet der Producer übrigens vor ein paar Wochen.

via Pocket Gamer, Bildmaterial: Pokémon Champions, The Pokémon Company, Pokémon Works