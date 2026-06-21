Tech-Update macht den Weg für weitere anspruchsvolle Ports für Switch 2 frei

Die Unreal Engine 6 für die nächste Generation an Konsolen steht kurz vor der Veröffentlichung – die Optimierungen der aktuellen Unreal Engine 5 konzentriert sich daher häufig auf schwächere Hardware wie die Nintendo Switch 2 und das Steam Deck.

Das größte neue Feature wird lang erwartet: Das Beleuchtungssystem „Lumen Lite“ soll Raytracing in 60 FPS auf den genannten Geräten ermöglichen, indem es das Beleuchtungssystem stark optimiert. Da Fortnite gerne als Vorzeigetitel neuer „Unreal Engine“-Funktionen genutzt wird, wird spekuliert, dass es eines der ersten Titel sein könnte, die diese neue Technik in der Praxis auf der Switch 2 einsetzen.

Eher als Vorbereitung für die Unreal Engine 6 können Verbesserungen im Mesh-Terrain-System und eine umfangreiche Integration von KI gesehen werden – Procedural Content Generation. Auch die Zusammenarbeit mit CD Project RED trägt Früchte: Der prozedurale Vegetationseditor erstellt jetzt realistische, biologisch korrekte Vegetation mit Nanite-Unterstützung.

Dazu gibt es diverse Verbesserungen bei den Tools für Charaktere, Animationen und den Physikberechnungen. Auch hier wird mit MetaHuman eine neue Technologie verbessert, welche die Figuren bis in die Tausende skalieren kann.

„Das Tech-Update ebnet den Weg für grafisch anspruchsvolle Switch-2-Portierungen“, schätzt Eurogamer ein. Anspruchsvolle und technisch hervorragend portierte Spiele wie Final Fantasy VII Rebirth (das allerdings auf der Unreal Engine 4 basiert) könnten also erst der Anfang ein.

via Eurogamer, Bildmaterial: Final Fantasy VII Rebirth, Square Enix