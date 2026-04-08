„Launch wurde vermasselt“ – Pokémon Champions startet holprig und mit viel Kritik von Fans

Das Pokémon-Jahr 2026 begann eigentlich vielversprechend. Zum 30-jährigen Jubiläum der Reihe konnte Pokémon Pokopia sowohl Kritiker als auch Fans begeistern und sorgte für frischen Wind im Franchise.

Heute, am 8. April, erscheint mit Pokémon Champions nun der nächste große Titel. Anders als Pokopia setzt das Spiel den Fokus fast vollständig auf Kämpfe und soll langfristig die zentrale Plattform für den kompetitiven Pokémon-Kampf werden.

Doch nur wenige Stunden nach Veröffentlichung melden sich bereits zahlreiche kritische Stimmen aus der Community. Vor allem – aber nicht nur – die technische Umsetzung sorgt derzeit für Diskussionen.

Kritik an Technik und Performance

SpielerInnen berichten, dass Pokémon Champions auf der ursprünglichen Switch lediglich mit 30 Bildern pro Sekunde läuft – und sich laut einigen SpielerInnen sogar noch schlechter anfühlt. Hinzu kommt eine angebliche Auflösung von rund 720p.

Auch auf der neueren Hardware bleibt das Spiel bei 30 fps bekommt dafür aber eine etwas bessere Auflösung. Zum Vergleich: Pokémon-Legenden: Z-A, das deutlich umfangreichere Spielsysteme bietet, läuft auf der neuen Konsole mit 60 fps.

Ein Reddit-Nutzer fasst seine Eindrücke so zusammen: „Die Bildrate ist selbst auf der Switch 2 einfach furchtbar. Sie ist auf 30 Bilder pro Sekunde begrenzt, es gibt deutliche Probleme mit dem Frame-Pacing, und die Animationen ruckeln ohne ersichtlichen Grund. Bislang wirkt das Spiel aus technischer Sicht wirklich holprig.“

Wenig Inhalte und viele offene Fragen

Neben der Technik sorgt auch der Umfang des Spiels für Kritik. Zum Start stehen laut Centro Leaks lediglich 185 Pokémon zur Verfügung – weniger als etwa im Klassiker Pokémon Stadium 2. Auch bei den Kampfoptionen sollen wichtige Features fehlen. So berichten SpielerInnen davon, dass klassische 6-gegen-6-Kämpfe aktuell nicht möglich sind und die Menüs sehr langsam reagieren oder sogar laggen.

Gleichzeitig sollen viele wichtige Competitive-Items fehlen. Hinzu kommt ein laut Community sehr grindlastiges Fortschrittssystem. Für Einzelspieler bietet das Spiel derzeit zudem kaum Inhalte, da der Fokus klar auf Online-Kämpfen liegt. Auch bei den Pokémon selbst scheint einiges zu fehlen: Viele Mega-Entwicklungen, darunter vor allem neuere Varianten, sind zum Start offenbar nicht enthalten.

Selbst die Leih-Teams für Free-to-Play-Spieler sollen laut ersten Eindrücken kaum brauchbar sein, was insbesondere Einsteigern den Zugang zum kompetitiven Spiel deutlich erschwert. Pokémon-Meister und Serebii-Webmaster Joe Merrick bringt es auf den Punkt: „Die Grundlagen für Champions sind vorhanden und das Spiel hat so viel Potenzial, aber dieser Start wurde vermasselt“, schreibt Merrick bei Twitter.

Noch ist nicht alles verloren

Ganz verloren ist die Situation allerdings nicht. In der Vergangenheit zeigte sich bereits, dass Pokémon-Spiele durch Updates stark verbessert werden können. Pokémon Karmesin und Purpur erhielt auf neuer Hardware beispielsweise deutliche technische Verbesserungen.

Da Pokémon Champions laut den Entwicklern langfristig unterstützt werden soll – quasi „für immer“ – besteht durchaus die Möglichkeit, dass viele der aktuellen Probleme noch behoben werden. Für Fans, die sich auf den Start gefreut haben, ist das natürlich nur ein schwacher Trost.

via The Gamer, Bildmaterial: Pokémon Champions, The Pokémon Company, Pokémon Works