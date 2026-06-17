HoYoverse plant Investition von Milliarden US-Dollar in die eigene KI-Infrastruktur

Laut GameLook (via GamingonPhoneBiz und Games Industry) kündigte HoYoverse-Mitgründer Liu Wei die langfristige KI-Strategie des Unternehmens am 15. Mai im Rahmen einer nicht öffentlichen Technologie- und Recruiting-Veranstaltung für Master- und Promotionsstudierende an.

Ziel sei am Ende eine eigene, intern entwickelte KI. Man möchte ein eigenes KI-Ökosystem aufbauen, zu dem GPU-Cluster, Trainingssysteme und eine eigene Anwendungsarchitektur gehören sollen. Damit wäre man unabhängiger von externen KI-Dienstleistern.

Dafür möchte man insgesamt bis zu 14,6 Milliarden US-Dollar einplanen – dazu gehören eine umfassende Reorganisation, eine Investition von 69,7 Millionen US-Dollar in einen neuen GPU-Cluster sowie weitere 20,8 Millionen US-Dollar, um die Belegschaft mithilfe von KI-Tools zu unterstützen und zu binden.

Die KI spielt in Zukunft voraussichtlich eine zentrale Rolle in der Spiele-Entwicklung, insbesondere zur Verbesserung von NPC-Systemen, Automatisierung, Content-Generierung und Live-Service-Umgebungen. Erste Ansätze davon sind bereits im Lebenssimulationsspiel Petit Planet zu sehen.

Große Mengen an Content zentral verarbeiten

HoYoverse reiht sich damit in den Trend einer KI-zentrierten Entwicklungsstrategie ein, zuletzt waren etwa Krafton und Microsoft deswegen im Fokus. Der südkoreanische Publisher kündigte 2025 an, sich zu einem „AI-first“-Unternehmen entwickeln zu wollen.

Nun wird spekuliert, wofür HoYoverse konkret diese riesige Investition tätigen möchte. Für Live-Service-Spiele ist klassischerweise die automatisierte Analyse von großen Datenmengen relevant, also Verhaltensdaten und Live-Service-Prozesse. Dazu kommen unter anderem KI-gestützte NPC-Systeme, eine Teilautomatisierung in der Produktion, Content-Erstellung und dynamische Live-Service-Umgebungen. Auch wiederkehrende Produktionsprozesse, Lokalisierung, Testabläufe, Balancing und Event-Strukturen werden immer häufiger durch die Fähigkeiten einer KI unterstützt.

Bedeutung für HoYoverse

Für HoYoverse könnte die KI-Offensive mehrere Funktionen erfüllen. Das Unternehmen expandiert in den letzten Jahren rasant und hat aktuell mit Petit Planet, Honkai: Nexus Anima und Varsapura drei Spiele parallel in Entwicklung. Dazu wollen bisherige Spiele konstant mit Content und Events versorgt werden. Andererseits könnte eine eigene KI-Infrastruktur helfen, sich von Wettbewerbern abzugrenzen, die inzwischen ähnlich hohe Produktionsstandards erreichen.

Die Größe der Investition deutet aber auch darauf hin, dass man – wie etwa auch Microsoft – selbst Basiswissen im Bereich der KI aufbauen möchte und damit auch globale Infrastruktur, Rechenkapazität und Talentgewinnung in den Fokus rückt und damit zukunftsorientiert denkt.

via Games Industry, XboxDev, Bildmaterial: Petit Planet, Hoyoverse