Nach neun Jahren behebt Nintendo endlich eines der nervigsten Probleme auf der Switch

Er hat uns über Jahre begleitet: der eShop der ursprünglichen Nintendo Switch. Doch während die Konsole selbst zu einem riesigen Erfolg wurde, galt der digitale Marktplatz für viele SpielerInnen stets als eine ihrer größten Schwächen.

Lange Ladezeiten, träge Menüs und eine zunehmend unübersichtliche Navigation sorgten regelmäßig für Kritik. Mit dem neuesten System-Update könnte Nintendo dieses Problem nun zumindest teilweise gelöst haben.

Der eShop wird deutlich schneller

Mit der Firmware-Version 22.5.0 hat Nintendo den eShop der ursprünglichen Switch umfassend überarbeitet. Offiziell spricht das Unternehmen von einem neu gestalteten Layout sowie der Unterstützung des dunklen Systemdesigns.

Hinter den Kulissen scheint jedoch deutlich mehr passiert zu sein. NutzerInnen berichten seit dem Update von spürbar kürzeren Ladezeiten und einer wesentlich flüssigeren Navigation durch den Store.

Der Grund dafür könnte ein grundlegender technischer Umbau sein. Bisher funktionierte der eShop auf der Nintendo Switch im Wesentlichen wie eine eingebettete Webseite. Mit dem neuen Update scheint Nintendo stattdessen auf eine native Anwendung umzusteigen – ähnlich wie bereits auf der Nintendo Switch 2.

Dadurch werden zwar weiterhin die Inhalte von Nintendos Servern geladen, die Benutzeroberfläche selbst läuft jedoch direkt auf der Konsole. Das sorgt für eine deutlich bessere Performance.

Mehr Sicherheit für Einkäufe

Neben der höheren Geschwindigkeit bringt die Umstellung offenbar noch einen weiteren Vorteil mit sich. NutzerInnen können nun einen PIN-Schutz für den Zugriff auf den eShop sowie für gespeicherte Zahlungsmethoden aktivieren.

Gerade in Haushalten mit Kindern dürfte dies eine willkommene Ergänzung sein, da unbeabsichtigte Käufe so leichter verhindert werden können.

Bemerkenswert ist vor allem, dass Nintendo diese Verbesserungen noch für die mittlerweile neun Jahre alte Original-Switch veröffentlicht. Viele SpielerInnen hatten sich längst damit abgefunden, dass der eShop wohl dauerhaft langsam bleiben würde. Wie sieht es bei euch aus? Seid ihr noch häufiger im eShop der originalen Switch unterwegs?

via VGC, Bildmaterial: Mario + Rabbids Sparks of Hope, Ubisoft