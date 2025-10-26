Die „Hi-Fi Rush“-Macher arbeiten jetzt unter „KI-first“-Prämisse bei Käufer Krafton

„We’re back, baby“, kommentierte Creative Director John Johanas die Meldung bei Twitter. Zur Überraschung der Fans und wohl auch zum Großteil der Branche hatte sich Krafton letztes Jahr das todgeweihte Studio Tango Gameworks gekrallt.

Der südkoreanische Publisher ist bekannt (und reich) geworden mit PUBG. Und sicherte mit seiner unerwarteten Investition das Überleben von den Machern hinter Hi-Fi Rush und The Evil Within. Heute steht diese Übernahme allerdings unter einem anderen Stern.

Krafton hat nämlich angekündigt, zu einem „KI-first“-Unternehmen umzustrukturieren. Laut einer Mitteilung an die lokale Presse erklärte CEO Kim Chang-han am Donnerstag, dass Krafton seine Entwicklungsprozesse neu organisieren werde, um „KI ins Zentrum der Problemlösung zu stellen“.

Um diese Transformation zu ermöglichen, plant das Unternehmen Investitionen in Höhe von rund 100 Milliarden KRW (etwa 69,5 Millionen US-Dollar) für den Aufbau eines GPU-Clusters. Ab dem Jahr 2026 will Krafton zudem jährlich weitere 30 Milliarden KRW (rund 20,8 Millionen US-Dollar) investieren, um seine Mitarbeitenden aktiv darin zu fördern, verschiedene KI-Tools direkt in ihrer Arbeit zu nutzen und anzuwenden.

CEO Kim Chang-han ergänzte: „Durch unsere AI First-Strategie wird Krafton die Wachstumschancen für jedes Mitglied erweitern, kreative Ansätze mit Fokus auf das Spielerlebnis ausbauen und die KI-Innovation in der gesamten Gaming-Branche vorantreiben.“

via VGC, Bildmaterial: Hi-Fi Rush, Tango Gameworks