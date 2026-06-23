Die besten Gaming-Deals der Prime Days mit Final Fantasy, Pokémon, Metroid und mehr

Werbung. Da ist er schon wieder, der Prime Day von Amazon. An diesem Tag, der ja inzwischen aus mehreren Tagen besteht, lockt der Versandhändler mit attraktiven Angeboten über alle Produktkategorien hinweg.

Voraussetzung für die Teilnahme: ein Prime-Abo. Habt ihr das, könnt ihr euch heute auch an zahlreichen Gaming-Deals ergötzen. Das ging schon vor einigen Tagen mit ein paar schicken Pre-Deals los, die sich bis heute halten. So gibt es zum Beispiel Final Fantasy VII Rebirth für PS5* weiterhin für 24,98 Euro.

Mit dem Start des heutigen Prime Day ist die Liste der Gaming-Angebote nochmal ein ganzes Stück länger geworden. Einige der Highlights heißen Metroid Prime 4: Beyond* (Switch) für 29,07 Euro, Ori: The Collection (Switch) für 19,99 Euro oder Unicorn Overlord* (Switch, Code) für 14,99 Euro.

Aber die Liste ist noch länger und dürfte sich innerhalb der nächsten zwei Tage auch beständig verändern. Schaut also gerne immer mal wieder rein. Nachfolgend unsere Auswahl der besten Gaming-Deals! Vielen Dank für eure Unterstützung.

Unsere Liste der Deals

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Bildmaterial: Amazon