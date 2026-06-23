Die besten Gaming-Deals der Prime Days mit Final Fantasy, Pokémon, Metroid und mehr

Werbung. Da ist er schon wieder, der Prime Day von Amazon. An diesem Tag, der ja inzwischen aus mehreren Tagen besteht, lockt der Versandhändler mit attraktiven Angeboten über alle Produktkategorien hinweg.
Voraussetzung für die Teilnahme: ein Prime-Abo. Habt ihr das, könnt ihr euch heute auch an zahlreichen Gaming-Deals ergötzen. Das ging schon vor einigen Tagen mit ein paar schicken Pre-Deals los, die sich bis heute halten. So gibt es zum Beispiel Final Fantasy VII Rebirth für PS5* weiterhin für 24,98 Euro.
Mit dem Start des heutigen Prime Day ist die Liste der Gaming-Angebote nochmal ein ganzes Stück länger geworden. Einige der Highlights heißen Metroid Prime 4: Beyond* (Switch) für 29,07 Euro, Ori: The Collection (Switch) für 19,99 Euro oder Unicorn Overlord* (Switch, Code) für 14,99 Euro.
Aber die Liste ist noch länger und dürfte sich innerhalb der nächsten zwei Tage auch beständig verändern. Schaut also gerne immer mal wieder rein. Nachfolgend unsere Auswahl der besten Gaming-Deals! Vielen Dank für eure Unterstützung.
Unsere Liste der Deals
Affiliate-Links*
- Ori: The Collection (Switch) für 19,99 Euro
- Sea of Stars (Switch, PS5) für 19,99 Euro
- Pokémon-Legenden: Z-A (Switch 2) für 26,59 Euro
- Final Fantasy VII Rebirth (PS5) für 24,89 Euro
- Elden Ring (PS5) für 28,49 Euro
- Tomb Raider 1-3 Remastered (PS5) für 14,99 Euro
- Nikoderiko: The Magical World (Switch) für 19,99 Euro
- Like a Dragon: Infinite Wealth (PS5) für 21,99 Euro
- Dragon Quest III HD-2D (PS5) für 24,90 Euro
- Metroid Prime 4: Beyond (Switch) für 29,07 Euro
- Metroid Prime 4: Beyond (Switch 2) für 38,24 Euro
- Xenoblade Chronicles X (Switch) für 33,84 Euro
- Code Vein II (PS5) für 33,23 Euro
- Little Nightmares III (PS5) für 26,59 Euro
- Tekken 8 (PS5) für 26,58 Euro
- Tales of Xillia Remastered (PS5) für 25,48 Euro
- Ninja Gaiden 4 (PS5) für 27,99 Euro
- Tales of Berseria Remastered (Switch, PS5) für 26,59 Euro
- Octopath Traveler 0 (Switch 2, PS5, Switch) ab 36,09 Euro
- Ys IX: Monstrum Nox – Pact Edition (Switch) für 38,91 Euro
- Clair Obscur: Expedition 33 (PS5) für 33,24 Euro
- Persona 3 Reload (Switch 2) für 30,89 Euro
- Caravan SandWitch (PS5) für 28,49 Euro
- Outcast – A New Beginning (PS5) für 15,61 Euro
- AEW: Fight Forever (PS5) für 14,44 Euro
- Tomb Raider 1-3 Deluxe (PS5) für 29,99 Euro
- Unicorn Overlord (Switch, Code) für 14,99 Euro
- Valkyrie Chronicles 4 (Switch, Code) für 14,99 Euro
- Team Sonic Racing (Switch, Code) für 17,84 Euro
- Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles (PS5, Switch) ab 36,09 Euro
- The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel 2 (PS4) für 18,20 Euro
- Sonic Racing: CrossWorlds (PS5) für 33,24 Euro
- GameSir G7 Pro – Nioh 3 Edition für 92,99 Euro
- Harvest Moon: Home Sweet Home (Switch, PS5) für 33,99 Euro
- Avatar: Frontiers of Pandora – From the Ashes Edition (PS5) für 29,99 Euro
Bildmaterial: Amazon
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