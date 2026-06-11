Exklusiv: Wir zeigen euch drei neue Karten aus „Dunkelnacht“ zum Pokémon-Sammelkartenspiel

Vor einigen Tagen sorgte The Pokémon Company mit der Ankündigung der Erweiterung „30 Jahre“ zum Pokémon-Sammelkartenspiel für Aufsehen. Die Erweiterung bringt allerhand Alleinstellungsmerkmale mit sich, doch bis es so weit ist, steht erstmal eine andere Erweiterung auf dem Plan.

Mega-Entwicklung – Dunkelnacht wird am 17. Juli 2026 erscheinen und wird Mega-Darkra-ex ein unheilbringendes Debüt bescheren. Darüber hinaus sind natürlich noch viele weitere Illustrationen geplant, die Erweiterung umfasst über 115 neue Karten. Drei der deutschen Karten dürfen wir euch heute exklusiv präsentieren.

Los geht’s mit dem vermeintlich süßen Lichtel. Das kleine Geist-Pokémon hat die Form einer Kerze. Gar nicht so süß: Die Flamme brennt, indem sie die Lebensenergie von Pokémon und Menschen absorbiert. Das schwebende Lampen-Pokémon Laternecto ist die Entwicklung von Lichtel und nicht weniger gefährlich. Im Augenblick des Todes verschlingt Laternecto die Seele der Verblichenen.

Wie gruselig kann wohl die nächste Entwicklung dieser Pokémon sein? Es ist Skelabra. Wir dürfen euch unten sogar Mega-Skelabra-ex vorstellen – eine Special Illustration Rare. Die Mega-Entwicklung von Skelabra existiert erst seit Pokémon-Legenden: Z-A und wenn ihr diese Karte auf der Hand habt, dann habt ihr buchstäblich gute Karten.

Mega-Skelabra-ex ist nur eines von mehreren Mega-ex-Pokémon in der Erweiterung. „Entfessle die Furcht einflößende Macht von Mega-Darkrai-ex sowie von Mega-Zeraora-ex, Mega-Skelabra-ex und Mega-Stalobor-ex“, wirbt the Pokémon Company.

Auf der Amazon-Storeseite* zum Pokémon-Sammelkartenspiel findet ihr übrigens jetzt alle verfügbaren Produkte zu den aktuellen Erweiterungen. Die Produkte zu „Dunkelnacht“ sind derzeit noch nicht gelistet, doch bald dürfte es so weit sein.

Die exklusiven Karten:

Bildmaterial: Pokémon-Sammelkartenspiel, The Pokémon Company