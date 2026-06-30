Ex-Atlus-Designer und „Demon Artist“ glaubt an KI, nur die „unreine Begierde“ fehlt ihm

Kazuma Kaneko, der legendäre Künstler und Designer hinter der „Megami Tensei“-Reihe bei Atlus, sprach mit Nikkei Gaming über seine Sicht auf KI und deren Einfluss auf Arbeitsplätze in der Spieleentwicklung.

Kaneko, geboren am 20. September 1964, ist vor allem für seine markanten und oft unheimlich-abstrakten Dämonendesigns bekannt, die nicht nur Shin Megami Tensei, sondern auch zahlreiche andere Spiele geprägt haben. Er wird deshalb häufig als „Demon Artist“ bezeichnet.

Für sein letztes Spiel, Kazuma Kaneko’s Tsukuyomi, nutzten Kaneko und sein Team kräftig KI. Das Spiel enthält 3.600 KI-generierte Karten, erstellt mit einem Modell, das angeblich auf Kanekos eigener Kunst trainiert wurde. Besonders außerhalb Japans kam das nicht gut an und führte zu Boykottaufrufen.

Die Abwehrhaltung vieler Menschen gegenüber KI, so erklärt es sich Kazuma Kaneko, sei vergleichbar mit früheren technologischen Umbrüchen: „So war es auch, als CG in die Animationsproduktion eingeführt wurde. Technologische Durchbrüche passieren von Zeit zu Zeit, und das ist ganz natürlich. Für Kreative stellt sich die Frage, ob sie sich anpassen können – und das findet man nur heraus, indem man es ausprobiert.“

KI kann keine Emotion kontrollieren

Dass KI menschliche Arbeitskräfte ersetzen wird, hält er für unvermeidlich. „Als Nähmaschinen aufkamen, verloren vermutlich viele Näherinnen ihre Arbeit. Aber das bedeutet nicht, dass diese Fähigkeiten verschwanden – sie haben auf höherem Niveau überlebt, etwa in der Haute Couture. Ähnlich wird sich die Arbeit von Spieleentwicklern in Bereiche aufteilen, die ersetzt werden, und solche, die bestehen bleiben.“

Doch seien menschliche Entwickler weiterhin wichtig, denn KI könne keine Emotionen „kontrollieren“. Denn Spiele sollen das Publikum emotional fesseln. KI sei dazu grundsätzlich nicht in der Lage – Kaneko möchte die „unreinen Motive bzw. egoistischen Begierden“ ansprechen, die dem Menschen eigen sind. Die KI sei nicht in der Lage, Emotionen durch Überraschung, Wendungen, Schärfe oder „Giftigkeit“ steuern.

Die Switch-Version von Kazuma Kaneko’s Tsukuyomi ist jetzt erhältlich. Eine Steam-Version von Kazuma Kaneko’s Tsukuyomi für den 24. Juli angekündigt. Entwickler COLOPL hat aktuell mehrere PC-/Konsolenspiele und fünf Mobile-Games in der Entwicklung, darunter ein „KI-gestützter“ Titel.

via Automaton Media, Bildmaterial: Tsukuyomi: The Divine Hunter, COLOPL, Kazuma Kaneko